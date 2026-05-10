Fjöldi fólks á flugslysaæfingu á Akureyrarflugvelli

Um 250 manns tóku þátt í flugslysaæfingu Almannavarna og Isavia sem haldin var á Akureyrarflugvelli laugardaginn 9. maí 2026. Æfingin var sú fyrsta á flugvöllum landsins í ár.
Byggt var á flugslysaáætlun Akureyrarflugvallar og þátttakendur í æfingunni frá öllum viðbragðsaðilum á nærliggjandi svæðum. Starfsfólk Isavia Innanlandsflugvalla ásamt flugrekstrar- og flugþjónustuaðilum æfði viðbúnað sinn á Akureyrarflugvelli. Það gerðu einnig fulltrúar Almannavarna, Landhelgisgæslunnar, Landspítalans, lögreglu, slökkviliðs, björgunarsveita, Rauða krossins og Sjúkrahússins á Akureyri. Þá tók fulltrúi rannsóknarnefndar samgönguslysa einnig þátt.
Líkt var eftir að farþegaþota hefði farist. Björgunar- og slökkviaðgerðir voru æfðar sem og greining og aðhlynning slasaðra á vettvangi og á söfnunarsvæði slasaðra á flugvellinum. Áhersla var lögð á flutning slasaðs fólks, boðunarkerfi, stjórnun á vettvangi, samhæfingu og fjarskipti svo eitthvað sé nefnt.
„Flugslysaæfingar eins og þessi hjálpa okkur að efla viðbúnað við flugslysum og hverjum öðrum alvarlegum slysum sem geta orðið í nærsamfélagi flugvalla,“ segir Elva Tryggvadóttir, verkefnastjóri neyðarviðbúnaðar hjá Isavia og æfingastjóri. „Isavia og Almannavarnir leggja áherslu á að þessar æfingar líki sem mest eftir þeim aðstæðum sem geta skapast í slysum af þessu tagi. Viðbragðsaðilar fá þannig að reyna sig í því sem mætti teljast nálægt þeim aðstæðum sem geta skapast þegar hættu ber að höndum. Þetta er afskaplega gagnlegt fyrir okkur, Almannavarnir og ekki hvað síst fyrir þá öflugu viðbragðsaðila og sjálfboðaliða sem tóku þátt í æfingunni.“
Um 50 sjálfboðaliðar tóku þátt í æfingunni á Akureyrarflugvelli og léku slasaða farþega og áhöfn á vettvangi. „Án þessa hóps væri ekki hægt að halda svona æfingu,“ segir Sigrún Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri Isavia Innanlandsflugvalla. „Það er mjög dýrmætt fyrir okkur að fólk í nærsamfélagi flugvallanna okkar allra sé tilbúið að gefa af sínum tíma og leika slasað fólk á vettvangi. Við erum gríðarlega þakklát fyrir það.“ Sigrún bætir við að það hafi verið gaman að fylgjast með hversu vel vinnan á vettvangi hafi gengið. „Það er ánægjulegt að sjá hversu vel allir viðbragðsaðilar eru samhæfðir ef atburðir sem þessir verða. Það er svo mikilvægt fyrir okkur á flugvöllum landsins að fá þessar æfingar á fjögurra ára fresti á hverjum velli fyrir sig og það sama gildir einnig fyrir alla viðbragðsaðila í hverju samfélagi fyrir sig.“
