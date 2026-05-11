Yndisleg gjöf til barnadeildar SAk

11. maí, 2026 - 11:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gestur Guðrúnarson, þjónustustjóri á SAk, heimsótti nemendur og tók fyrir hönd barnadeildar SAk á móti þessari fallegu gjöf nemenda Mynd sak.is

Nemendur í 5. og 6. bekk í Stórutjarnaskóla tóku síðastliðið haust þátt í Bókmenntahátíð barnanna, þar sem nemendur sömdu og skrifuðu sínar eigin bækur.

Bækurnar voru síðan seldar í desember ásamt verkum nemenda úr öðrum skólum. Nemendur ákváðu að ágóðinn af sölu bóka sinna, sem nam rúmlega 300.000 krónum, myndi renna til barnadeildar Sjúkrahússins á Akureyri.    Jafnframt vildu nemendur gefa deildinni eitt eintak af hverri bók, með von um að sjúklingar gætu notið þeirra, en frá þessu segir á sak.is

Gestur Guðrúnarson, þjónustustjóri á SAk, heimsótti nemendur og tók fyrir hönd barnadeildar SAk á móti þessari fallegu gjöf nemenda: „Það var virkilega gaman að fara í heimsókn í Stórutjarnaskóla og hitta þessa flottu nemendur. Þetta er sannarlega yndisleg gjöf sem við á sjúkrahúsinu erum þakklát fyrir.“

 
