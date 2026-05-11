Göngustígar frá Húsavík að Yltjörn

11. maí, 2026 - 11:01 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á meðfylgjandi korti sjást gönguleiðir að Yltjörn markaðar með rauðu. Mynd nordurthing.is
Með vorinu eykst umferð gangandi barna og ungmenna frá Húsavík að Yltjörn sunnan Húsavíkur. Á meðfylgjandi korti sjást gönguleiðir að Yltjörn markað með rauðu.

Neðri leiðin er með aðkomu að tjörninni norðan frá en efri leiðin kemur niður að nýja bílastæðinu sunnan Yltjarnar. Þar á eftir að setja malarefni á syðsta hluta leiðarinnar og verður það framkvæmt síðar í maí. Stígarnir eru gerðir með kostnaðarframlagi úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.

Gangandi og hjólandi vegfarendur eru hvattir til að nýta þessar leiðir og sleppa þannig aðkomu að tjörninni um þjóðveg 85.

Heimasíða Norðurþings sagði fyrst frá,

  • Yndisleg gjöf til barnadeildar SAk

    • 11.05.2026
    Nemendur í 5. og 6. bekk í Stórutjarnaskóla tóku síðastliðið haust þátt í Bókmenntahátíð barnanna, þar sem nemendur sömdu og skrifuðu sínar eigin bækur.

  • Fornbíladeild fær undanþágu til aksturs um göngugötuna

    • 11.05.2026
    Fornbíladeild Bílaklúbbs Akureyrar hefur fengið heimild skipulagsráðs til að aka um göngugötuna í Hafnarstræti á miðvikudagskvöldum í sumar. Göngugatan er lokuð umferð á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.

  • Stefnum hátt

    • 11.05.2026
    Nú er runninn upp sá tími að við Akureyringar verðum að stíga á stokk og strengja þess heit að vinna næstu árin skipulega að því að efla bæinn okkar og stækka svo um munar. Þá duga engin vettlingatök, hik og ótti við breytingar.

  • Lokaorðið-Helgin

    • 10.05.2026
    Um helgina var ég fyrir austan, nánar tiltekið í Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir veru minni þar voru samstarfsfélagarnir í leikskólanum. Við eigum gott samstarf og okkur líður vel í vinnunni. Við hittumst reglulega utan vinnu, skemmtum okkur og eflum andann með ýmsum nýungum. Þær nýungar tengjast stundum námi barna en líka lífinu almennt.

  • Framkvæmdir við jöfnunarstöð að hefjast

    • 10.05.2026
    Framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir Strætisvagna Akureyrar eru að hefjast. Stöðin verður staðsett við Borgarbraut, á móti Glerártorgi.

  • Vinir Wathnehúss vilja framtíðarstaðsetningu fyrir húsið

    • 10.05.2026
    Eigendur Wathnehússins, sem staðið hefur við Minjasafnið á Akureyri óhreyft frá árinu 2002 hafa óskað eftir að því verði fundin framtíðarstaðsetning á Akureyri og benda á að þeir telji besta kostinn að húsinu verði fundin staður á uppfyllingu við Höepfnersbryggju. Málið var til umfjöllunar í skipulagsráði sem frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari upplýsinga.

  • Mannréttindi á okkar dögum

    • 10.05.2026
    Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í mannréttindamálum á Íslandi á síðustu áratugum má enn sjá merki um að sú framtíðarsýn um jafnrétti og virðingu fyrir öllum hafi ekki að fullu ræst. Í opinberri umræðu, þar á meðal á Alþingi, birtast reglulega deilur sem snerta grunnþætti mannréttinda, svo sem jafnrétti, menntun og stöðu minnihlutahópa.

  • „Okkur tókst að kveikja það bál sem við ætluðum að kveikja"

    • 10.05.2026
    Leikfélag Húsavíkur sýnir í Þjóðleikhúsinu
