Göngustígar frá Húsavík að Yltjörn

Með vorinu eykst umferð gangandi barna og ungmenna frá Húsavík að Yltjörn sunnan Húsavíkur. Á meðfylgjandi korti sjást gönguleiðir að Yltjörn markað með rauðu.
Neðri leiðin er með aðkomu að tjörninni norðan frá en efri leiðin kemur niður að nýja bílastæðinu sunnan Yltjarnar. Þar á eftir að setja malarefni á syðsta hluta leiðarinnar og verður það framkvæmt síðar í maí. Stígarnir eru gerðir með kostnaðarframlagi úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
Gangandi og hjólandi vegfarendur eru hvattir til að nýta þessar leiðir og sleppa þannig aðkomu að tjörninni um þjóðveg 85.
