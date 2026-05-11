Fornbíladeild fær undanþágu til aksturs um göngugötuna

11. maí, 2026 - 10:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Drossíurnar mega fara á rúntinn á miðvikudagskvöldum í sumar Mynd Ágúst Ó. Halldórsson
Fornbíladeild Bílaklúbbs Akureyrar hefur fengið heimild skipulagsráðs til að aka um göngugötuna í Hafnarstræti á miðvikudagskvöldum í sumar. Göngugatan er lokuð umferð á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.

Fornbíladeildin fær undanþágu frá þeirri lokun meirihluti skipulagsráðs sem tók erindi deildarinnar fyrir á fundi nýverið tók jákvætt í málið og samþykkti að heimila deildinni að keyra í gegnum göngugötuna tvisvar sinnum á hverju miðvikudagskvöldi í sumar til reynslu. Fornbíladeildin hefur verið með bíla til sýnis á flötinni við Hof á miðvikudagskvöldum yfir sumarið og hafa glæsikerrurnar sem þar eru sýndar vakið athygli.

Sóley Björk Stefánsdóttir fulltrúi V-lista greiddi atkvæði gegn tillögunni.

