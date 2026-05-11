Fornbíladeild fær undanþágu til aksturs um göngugötuna

Fornbíladeild Bílaklúbbs Akureyrar hefur fengið heimild skipulagsráðs til að aka um göngugötuna í Hafnarstræti á miðvikudagskvöldum í sumar. Göngugatan er lokuð umferð á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.
Fornbíladeildin fær undanþágu frá þeirri lokun meirihluti skipulagsráðs sem tók erindi deildarinnar fyrir á fundi nýverið tók jákvætt í málið og samþykkti að heimila deildinni að keyra í gegnum göngugötuna tvisvar sinnum á hverju miðvikudagskvöldi í sumar til reynslu. Fornbíladeildin hefur verið með bíla til sýnis á flötinni við Hof á miðvikudagskvöldum yfir sumarið og hafa glæsikerrurnar sem þar eru sýndar vakið athygli.
Sóley Björk Stefánsdóttir fulltrúi V-lista greiddi atkvæði gegn tillögunni.