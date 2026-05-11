Sameinum kraftana – byggjum sterkara sveitarfélag

11. maí, 2026 - 14:47 Hjálmar Pálsson
Hjálmar Pálsson skipar 6. sæti á lista Viðreisnar fyrir bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri 16. maí…
Hjálmar Pálsson skipar 6. sæti á lista Viðreisnar fyrir bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri 16. maí nk.

Sveitarfélagaskipan í Eyjafirði endurspeglar ekki lengur þann veruleika sem fólk býr við dag frá degi. Á hverjum morgni sækir fjöldi íbúa nærsveita til Akureyrar atvinnu, skóla, íþróttir, þjónustu og verslanir og heldur aftur heim um kvöldið. Í daglegu lífi virkar Eyjafjörður nú þegar sem eitt samofið samfélag, með Akureyri sem öfluga miðju, jafnvel þótt sveitarfélagamörkin gefi til kynna annað.

Sú staðreynd að Akureyri hafi nú verið skilgreind sem svæðishöfuðborg Norðurlands er mikilvæg pólitísk viðurkenning. Hún ætti þó ekki aðeins að vera táknræn heldur jafnframt ákall til kjörinna fulltrúa um að endurskoða stjórnsýsluna í ljósi breyttra samfélagshátta. Spurningin er hvort vilji sé til að fylgja þessari viðurkenningu eftir með raunverulegum breytingum.

Þessi umræða er ekki ný af nálinni. Fyrir mörgum árum komu fram hugmyndir um að skoða sameiningu sveitarfélaga í Eyjafirði. Þá var vilji lítill til að ræða málið, ekki vegna þess að niðurstaða lægi fyrir, heldur vegna þess að fólk treysti sér ekki til að opna umræðuna. Þrátt fyrir það hefur raunveruleg þróun samfélagsins haldið áfram.

Akureyri hefur vaxið hratt og er nú komin yfir 20 þúsund íbúa. Um leið hefur Eyjafjörður þróast í eitt samofið atvinnu-, þjónustu- og búsetusvæði með Akureyri í miðjunni. Þetta er einfaldlega raunveruleikinn í dag, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Því er eðlilegt að spyrja hvort sveitarfélagaskipanin eigi ekki líka að endurspegla þessa þróun.

Sterk fjárhagsleg rök styðja einnig sameiningu sveitarfélaganna. Fyrir nokkrum árum sýndu tölur að samanlagður stjórnsýslukostnaður sveitarfélaganna við Eyjafjörð næmi yfir einum milljarði króna á ári. Með sameiningu mætti spara hundruð milljóna króna árlega og nýta þá fjármuni í betri og öflugri þjónustu fyrir íbúana.

Mótrök beinast gjarnan að því að minni sveitarfélög óttist að áhrif þeirra og rödd veikist og þær áhyggjur eru fullkomlega skiljanlegar. Hins vegar er líka hægt að horfa á málið frá annarri hlið. Stærra og öflugra sveitarfélag gæti haft meira vægi gagnvart ríkinu, sterkari stöðu í samningum og betri getu til að byggja upp öfluga og jafna þjónustu fyrir allt svæðið.

Það er því tímabært að taka þessa umræðu af alvöru. Í dag sækir fólk í Eyjafirði vinnumarkað, menntun, þjónustu, íþróttir og verslun á Akureyri í stórum stíl. Daglegt líf á svæðinu hefur fyrir löngu mótað eina heild. Nú þarf stjórnsýslan að endurspegla þann veruleika, fremur en að halda í skipulag sem hefur ekki fylgt þróun samfélagsins. Af hverju ættum við ekki að skoða það af alvöru að sameina sveitarfélögin?

Viðreisn byggir á þeirri einföldu hugsun að kerfin eigi að laga sig að fólkinu, ekki halda aftur af þróun samfélagsins. Eyjafjörður er þegar orðinn ein heild í daglegu lífi íbúa, hvort sem litið er til vinnumarkaðar, menntunar eða þjónustu, með Akureyri í miðjunni. Að taka umræðuna um sveitarfélagaskipanina af alvöru er ekki tæknilegt formsatriði heldur pólitísk ábyrgð. Þetta er tækifæri til að byggja upp sterkara, skilvirkara og sanngjarnara sveitarfélag í takt við samfélagið í dag og til framtíðar.

Hjálmar Pálsson skipar 6. sæti á lista Viðreisnar fyrir bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri 16. maí nk.

Til baka

Nýjast

  • Sameinum kraftana – byggjum sterkara sveitarfélag

    • 11.05.2026
    Sveitarfélagaskipan í Eyjafirði endurspeglar ekki lengur þann veruleika sem fólk býr við dag frá degi. Á hverjum morgni sækir fjöldi íbúa nærsveita til Akureyrar atvinnu, skóla, íþróttir, þjónustu og verslanir og heldur aftur heim um kvöldið. Í daglegu lífi virkar Eyjafjörður nú þegar sem eitt samofið samfélag, með Akureyri sem öfluga miðju, jafnvel þótt sveitarfélagamörkin gefi til kynna annað.

  • Yndisleg gjöf til barnadeildar SAk

    • 11.05.2026
    Nemendur í 5. og 6. bekk í Stórutjarnaskóla tóku síðastliðið haust þátt í Bókmenntahátíð barnanna, þar sem nemendur sömdu og skrifuðu sínar eigin bækur.

  • Göngustígar frá Húsavík að Yltjörn

    • 11.05.2026
    Með vorinu eykst umferð gangandi barna og ungmenna frá Húsavík að Yltjörn sunnan Húsavíkur. Á meðfylgjandi korti sjást gönguleiðir að Yltjörn markað með rauðu.

  • Fornbíladeild fær undanþágu til aksturs um göngugötuna

    • 11.05.2026
    Fornbíladeild Bílaklúbbs Akureyrar hefur fengið heimild skipulagsráðs til að aka um göngugötuna í Hafnarstræti á miðvikudagskvöldum í sumar. Göngugatan er lokuð umferð á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.

  • Stefnum hátt

    • 11.05.2026
    Nú er runninn upp sá tími að við Akureyringar verðum að stíga á stokk og strengja þess heit að vinna næstu árin skipulega að því að efla bæinn okkar og stækka svo um munar. Þá duga engin vettlingatök, hik og ótti við breytingar.

  • Lokaorðið-Helgin

    • 10.05.2026
    Um helgina var ég fyrir austan, nánar tiltekið í Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir veru minni þar voru samstarfsfélagarnir í leikskólanum. Við eigum gott samstarf og okkur líður vel í vinnunni. Við hittumst reglulega utan vinnu, skemmtum okkur og eflum andann með ýmsum nýungum. Þær nýungar tengjast stundum námi barna en líka lífinu almennt.

  • Framkvæmdir við jöfnunarstöð að hefjast

    • 10.05.2026
    Framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir Strætisvagna Akureyrar eru að hefjast. Stöðin verður staðsett við Borgarbraut, á móti Glerártorgi.

  • Vinir Wathnehúss vilja framtíðarstaðsetningu fyrir húsið

    • 10.05.2026
    Eigendur Wathnehússins, sem staðið hefur við Minjasafnið á Akureyri óhreyft frá árinu 2002 hafa óskað eftir að því verði fundin framtíðarstaðsetning á Akureyri og benda á að þeir telji besta kostinn að húsinu verði fundin staður á uppfyllingu við Höepfnersbryggju. Málið var til umfjöllunar í skipulagsráði sem frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari upplýsinga.

  • Mannréttindi á okkar dögum

    • 10.05.2026
    Þrátt fyrir að miklar framfarir hafi orðið í mannréttindamálum á Íslandi á síðustu áratugum má enn sjá merki um að sú framtíðarsýn um jafnrétti og virðingu fyrir öllum hafi ekki að fullu ræst. Í opinberri umræðu, þar á meðal á Alþingi, birtast reglulega deilur sem snerta grunnþætti mannréttinda, svo sem jafnrétti, menntun og stöðu minnihlutahópa.
Sjá meira