Íþróttahús á félagssvæði Þórs Samið verði við VA arkitekta

Umhverfis- og mannvirkjaráð Akureyrarbæjar hefur samþykkt að gagna til samninga við VA Arkitekta ehf um hönnun á íþróttahúsi og félagsaðstöðu á Þórssvæðinu.
Alls bárust tilboð frá 10 bjóðendum en áður en tilboðsupphæðir voru opnaðar var farið yfir fjárhagslegt hæfi allra bjóðanda auk þess að gefa bjóðendum stig miðað við innsend gögn.
Húið verður vegleg, það mun rúma tvö löglega handboltavelli en hús af slíkri stærð er ekki á Akureyri, það gefur þann möguleika að æfingum barna og unglinga verði lokið um kl 20. en allur gangur er á þvi í dag hvernig þeim málum er háttað.
Framkvæmdaáætlun verður ákveðin þegar frumkostnaðaráætlun liggur fyrir en horft er til þess að verklegar framkvæmdir hefjist vorið 2028 og þeim lokið í ágúst 2031.