Uppbygging veitukerfa við Norðurslóð í sumar

Í maí hefst uppbygging veitukerfa Norðurorku til að styðja við byggingu Fésta á nýjum stúdentagörðum við Norðurslóð.
Uppbyggingin felur í sér nýjar lagnir sem verða lagðar meðfram Dalsbraut og upp Norðurslóð ásamt því sem lagður verður háspennustrengur undir Dalsbraut og honum komið í tengivirki í Klettaborg.
Verkinu má gróflega skipta í tvennt og mun fyrsti áfangi hefjast um miðjan maí.
Í fyrsta áfanga verður lagnavinna meðfram Dalsbraut að vestanverðu, frá gatnamótum við Borgarbraut að gatnamótum við Norðurslóð ásamt því sem háspennustreng verður komið undir veg og inn í Klettaborg. Í öðrum áfanga verður unnið upp Norðurslóð, frá gatnamótum við Dalsbraut og að Borgum.
Nauðsynlegt verður að lækka hámarkshraða umferðar í grennd við framkvæmdirnar auk þess sem loka þarf hluta Norðurslóðar á meðan framkvæmdum stendur.
Við erum meðvituð um þau óþægindi sem framkvæmdirnar kunna að valda íbúum og vegfarendum. Við vonumst eftir gagnkvæmum skilningi og teljum að með samvinnu og góðum vilja sé hægt að leysa þau mál sem kunna að koma upp.
Frá þessu er sagt á samfélagsmiðlum Norðurorku i dag