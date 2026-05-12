Ný heimildamynd um Safnasafnið - höfuðsafn íslenskrar alþýðulistar

Þann 16. maí nk., þegar Safnasafnið á Svalbarðseyri opnar dyr sínar fyrir sumarið, verður ný heimildamynd um þetta merka menningarsetur frumsýnd. Myndin fangar mikilvægt augnablik i sögu þessarar merku menningarstofnunar sem fagnaði 30 ára afmæli á síðasta ári.
Saga hugsjónar og sköpunarkrafts
Heimildamyndin varpar ljósi á ómetanlegt starf frumherjanna Níelsar Hafstein og Magnhildar Sigurðardóttur, sem af hugsjón stofnuðu safnið. Í myndinni er lýst því andrúmslofti sem fylgir því að heimsækja þessa perlu við Eyjafjörð um leið og frumherjarnir lýsa afstöðu sinni og nálgun til alþýðulistar. Safnasafnið þróaðist úr dýrmætri hugmynd í að verða höfuðsafn íslenskrar alþýðulistar í samtímanum.
Áhorfendur fá að kynnast þeirri einstöku upplifun sem það er að heimsækja safnið, þar sem saman fléttast safnkostur síðustu þriggja áratuga og verk margra okkar helstu samtímalistamanna.
Gjöf til íslenskrar menningar
Höfundar myndarinnar eru Stefán Jón Hafstein og Óskar Páll Sveinsson, kvikmyndagerðarmaður. Myndin er unnin án skuldbindinga eða skilyrða, og gefin safninu til eignar og varðveislu. Hún naut engra opinberra styrkja eða framlaga.
„Það er okkur mikið gleðiefni að geta nú miðlað frásögn af stöðu safnsins til enn breiðari hóps,“ segir Stefán Jón Hafstein. „Safnasafnið er gimsteinn í íslensku menningarlífi og myndin er tilraun til að fanga þann töfraheim sem þar hefur verið byggður upp.“
Aðgengi og sýningar
Myndin verður sýnd í Safnasafninu í sumar samhliða sýningum safnsins. Auk þess verður hún aðgengileg öllum áhugasömum á heimasíðu Safnasafnsins, safnasafnid.is.
Um Safnasafnið:
Safnasafnið á Svalbarðseyri er eitt sérstæðasta listasafn landsins. Það leggur áherslu á alþýðulist og verk sem spretta úr óbeisluðum sköpunarkrafti, og hefur í þrjá áratugi verið mikilvægur vettvangur fyrir fjölbreytileika í íslenskri myndlist. safnasafnið.is
Myndin er 45 mínútúr á lengd.
Gengið er um sýningarsali og gefin innsýn í það mikla verk sem þarna er unnið auk þess sem frumherjarnir Manghildur og Níels lýsa hugsjónum og afstöðu til alþýðulistar. Einnig er rætt við einn sýningarstjóranna, Bryndísi Símonardóttur um fagran hvítsaum alþýðukvenna á Íslandi.