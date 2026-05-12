Hlíðarfjall: Frá skærlituðum spandexgöllum til lýðheilsuparadísar

Ég ólst upp í Hlíðarfjalli. Ég minnist þess vel að renna mér um svæðið í skærlituðum þröngum spandexgalla löngu áður en skíðagönguíþróttin fékk almenna viðurkenningu hér á landi. Á þeim tíma þótti það hálfgert furðufuglasport. Í dag er staðan önnur og fjallið okkar er fyrir löngu orðið eitthvað allt annað og meira en samastaður fyrir örfáa áhugamenn.
Hlíðarfjall er öflugt lýðheilsutæki sem þjónar okkur öllum. Í örfárra mínútna fjarlægð frá heimilum okkar, höfum við aðgang að ótrúlegri vetrarparadís sem önnur sveitarfélög geta ekki annað en öfundað okkur af. Snjóbretti, svigskíði, skíðaganga, utanbrautarskíði og fjallaskíði á veturna, fjallahjólamennska, sleðabraut og almenn útivist á sumrin – fjölbreytnin er gríðarleg og möguleikarnir miklir. Allt þetta skilar sér í bættri lýðheilsu, auknum lífsgæðum og sterkari ímynd Akureyrar.
Samhliða þessu höfum við séð mikla og gleðilega fjölgun iðkenda hjá Skíðafélagi Akureyrar (SKA) og stöðuga aukningu í vetrarferðamennsku. Hlíðarfjall er einn helsti segull Akureyrar yfir vetrarmánuðina.
Það er ef til vill að bera í bakkafullan lækinn að skrifa enn eina greinina um Hlíðarfjall fyrir kosningarnar næsta laugardag. En mig langar að benda á að þrátt fyrir þennan mikla vöxt og gríðarlegt mikilvægi svæðisins hefur sárlega vantað heildstæða stefnumótun til framtíðar. Fyrir mig persónulega er sláandi að horfa til þess að fjallið blasir við mér að miklu leyti óbreytt frá þeim tíma þegar ég passaði í níðþröngan spandexgalla. Þær breytingar og uppbygging sem þó hafa átt sér stað síðan þá eru að stórum hluta runnar undan rifjum sjálfboðaliða og grasrótarinnar í fjallinu, frekar en úr ramma skýrrar framtíðarsýnar bæjaryfirvalda.
Nýverið birtust greinar frá fulltrúum bæði L-lista og D-lista um framtíð svæðisins. L-listinn skrifar um mikilvægi þess að Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi. Fulltrúar D-listans kalla eftir nýrri nálgun í rekstri, þar sem ráðist verði í heildstæða stefnumótun, SKA komi formlega að ákvarðanatöku og rekstrarfyrirkomulag verði endurskoðað. Til að ná þessu fram leggur Sjálfstæðisflokkurinn til í sinni stefnuskrá að stofnaður verði nýr vinnuhópur um málið.
Grunngildi Viðreisnar snúast einmitt um skynsama efnahagsstjórn, nýsköpun í rekstri og öfluga hagsmunagæslu. Við tökum því heilshugar undir þessi markmið greinarhöfunda. Skíðafélagið á að sjálfsögðu að koma beint að þróun svæðisins, nýta þarf fjármagnið betur og Hlíðarfjall á að vera þjóðarleikvangur vetraríþrótta. Það er hagsmunamál sem við eigum að sækja af fullum þunga gagnvart ríkinu.
Það er vissulega fagnaðarefni að flokkarnir séu farnir að sjá tækifærin og áskoranirnar. En maður hlýtur að spyrja sig hvers vegna stjórnmálaöfl sem hafa haft meirihlutavald til að móta stefnu, bæta reksturinn og semja við ríkið áratugum og árum saman, séu fyrst núna að leggja til að stofnaður verði vinnuhópur um heildstæða stefnumótun? L-listi hefur haft 16 ár til að gera Hlíðarfjall að hjarta vetraríþrótta og D-listi síðustu 6 árin til að móta skýra langtímastefnu í málefnum fjallsins.
Grasrótin, Skíðafélagið og ferðaþjónustan hafa talað skýru máli um langa hríð. Það sem vantar eru fersk sjónarmið, kjarkur til nýsköpunar og drifkraftur til að hrinda hlutunum í
framkvæmd. Ég er meira en tilbúinn til að skella mér í nýjan, skærappelsínugulan Viðreisnar-spandexgalla og vinna að þessum málum frá fyrsta degi. Viðreisn er tilbúin til verka.
