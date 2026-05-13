Hvernig brúa foreldrar bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistun tekur við?

13. maí, 2026 - 10:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

Sunna hefur í rannsóknum sínum kannað hlutverk foreldra, fjölskyldulíf og samfélagslegar væntingar til foreldra á Íslandi. Hún lauk doktorsprófi í félagsfræði við Háskóla Íslands árið 2017 og tók við lektorsstöðu við Félagsvísindadeild HA árið 2025.

Rannsóknin miðar að því að efla skilning á því hvaða áhrif umönnunarbilið hefur á líðan, atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf, og skapa þannig þekkingu sem getur nýst við mótun stefnu og úrræða fyrir barnafjölskyldur.

Leitað er að þátttakendum, bæði mæðrum og feðrum, sem eru í þessari stöðu. Allar upplýsingar eru trúnaðarmál, og þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er.

Áhugasamir geta haft samband í tölvupósti á amt21@hi.is til að fá frekari upplýsingar eða skrá sig til þátttöku.

  Atvinnulífið leggur grunninn

    • 13.05.2026
    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

  Gerum garðinn frægan og tryggjum framtíð Kvenfélagsgarðsins í Þorpinu

    • 13.05.2026
    Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

  Þétt samtal og minni skattbyrði

    • 13.05.2026
    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.

  Hin heillandi fortíðarþrá

    • 13.05.2026
    Stundum er bent á að kosningabarátta sé jafnan heldur leiðinleg og fátt sem framkallar bros eða hlátur. Nú hafa vinir mínir á L-listanum á Akureyri bætt úr þessu svo um munar. 

  Karlar í skúrum

    • 12.05.2026
    Afar mínir tveir eru magnaðir gæjar. Þeir eru báðir komnir vel yfir áttrætt og nokkurn veginn í toppstandi, miðað við aldur og fyrri störf. Þeir eru harðduglegir báðir og þekkja ekkert annað en vinnu, og að vinna og vinna og vinna meira. Annar þeirra er fyrrum bóndi og trésmiður og hinn athafnamaður sem vann við ýmislegt, lengst af sem forstöðumaður í Hlíðarfjalli í 30 ár og aldrei var þar dauð stund.

  Bútasaumsteppið Akureyri

    • 12.05.2026
    Akureyri er í þróun frá því að vera bær yfir í að verða borg. Íbúafjöldinn er nú um 20 þúsund og sú þróun hefur leitt af sér fjölbreyttar áskoranir. Skipulagsmál hafa verið áberandi á undanförnum árum, en ljóst er að tækifæri eru til úrbóta. Skipulagsvinnan hefur að verulegu leyti miðast við afmarkaða deiliskipulagsreiti, oft án skýrrar og sameiginlegrar heildarsýnar. Það er okkar tilfinning að það sé verið að sauma bútasaumsteppi þar sem reitirnir eru úr ósamstæðu afgangsefni.

  Aðgengi er forsenda þess að tilheyra

    • 12.05.2026
    Aðgengi er forsenda þess að tilheyra Við viljum byrja á því að óska ÖBÍ réttindasamtökum til hamingju með afmælið, 5. maí, og þakka fyrir ómetanlegt framlag þeirra til samfélagsins

  Hlíðarfjall: Frá skærlituðum spandexgöllum til lýðheilsuparadísar

    • 12.05.2026
    Ég ólst upp í Hlíðarfjalli. Ég minnist þess vel að renna mér um svæðið í skærlituðum þröngum spandexgalla löngu áður en skíðagönguíþróttin fékk almenna viðurkenningu hér á landi. Á þeim tíma þótti það hálfgert furðufuglasport. Í dag er staðan önnur og fjallið okkar er fyrir löngu orðið eitthvað allt annað og meira en samastaður fyrir örfáa áhugamenn.
