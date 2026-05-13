Hvernig brúa foreldrar bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistun tekur við?

Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.
Sunna hefur í rannsóknum sínum kannað hlutverk foreldra, fjölskyldulíf og samfélagslegar væntingar til foreldra á Íslandi. Hún lauk doktorsprófi í félagsfræði við Háskóla Íslands árið 2017 og tók við lektorsstöðu við Félagsvísindadeild HA árið 2025.
Rannsóknin miðar að því að efla skilning á því hvaða áhrif umönnunarbilið hefur á líðan, atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf, og skapa þannig þekkingu sem getur nýst við mótun stefnu og úrræða fyrir barnafjölskyldur.
Leitað er að þátttakendum, bæði mæðrum og feðrum, sem eru í þessari stöðu. Allar upplýsingar eru trúnaðarmál, og þátttakendum er frjálst að hætta hvenær sem er.
Áhugasamir geta haft samband í tölvupósti á amt21@hi.is til að fá frekari upplýsingar eða skrá sig til þátttöku.