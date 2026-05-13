Gerum garðinn frægan og tryggjum framtíð Kvenfélagsgarðsins í Þorpinu

13. maí, 2026 - 10:49 Herdís Júlía Júlíusdóttir & Elvar Freyr Fossdal Sigfússon
Höfundar eru frambjóðendur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á Akureyri skipar Herdís Júlía Júlíusdóttir, 5. sæti Elvar Freyr Fossdal Sigfússon, skipar 10. sæti

Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

Fyrir rúmum mánuði rituðum við grein þar sem við minntum á mikilvægi þess að varðveita Kvenfélagsgarðinn sem og önnur græn svæði í Akureyrarbæ. Til að varðveita garðinn til frambúðar þarf að eiga sér stað fremur kostnaðarlítil uppbygging á reitnum. Slíkar endurbætur hefðu það ekki að markmiði að breyta garðinum en myndu hafa mikil áhrif á möguleika íbúa í Þorpinu til að eignast fagurt grænt svæði, með öllum þeim kostum sem því fylgja.

„Hvers vegna ættum við að hafa áhyggjur af framtíð Kvenfélagsgarðsins?“ er kannski eðlileg spurning. Nýbygging tvíbýlisins við Kvenfélagsgarðinn, sem og frekari uppbygging í námunda hans, sýnir að ekki hefur verið lögð næg áhersla á að vernda, viðhalda og efla græn svæði í Holta- og Hlíðahverfi. Það er ekki of seint. Í garðinum var reistur steinn í tilefni af 90 ára afmæli Kvenfélagsins Baldursbrá. Á steininum er farið yfir sögu garðsins. Síðar var reist tvíbýli og steinninn er ekki lengur sýnilegur frá gangstéttinni. Kvenfélagskonurnar hafa reynt að fá steininn færðan, en það hefur alltaf þurft að bíða betri tíma. Það væri sjálfsögð aðgerð af hálfu bæjaryfirvalda að verða við beiðni kvenfélagsins og koma steininum betur fyrir, þar sem fólk getur gengið að honum, lært um og minnst sögu garðsins.

Í fyrri grein báðum við fólk um tillögur að viðbætum við Kvenfélagsgarðinn, bæði í gegnum Google Forms og síðan á óformlegum fundi með Kvenfélaginu Baldursbrá. Ljóst er að bæjarbúum, ekki síst íbúum í Þorpinu, er mjög annt um framtíð svæðisins. Við áttum góðan fund með félagskonum kvenfélagsins. Þær voru sammála um flest allt sem varðaði garðinn og höfðu sterkar skoðanir en hógværar hugmyndir um umbætur. Þeim er annt um ástand trjánna á svæðinu og vilja að garðinum sé haldið við. Þeim leist vel á að koma fyrir blómabeðum og nytjarunnum. Sömuleiðis rifjuðu þær auðvitað upp gamla tíma og sögðu okkur frá því sem áður var ræktað í garðinum. Um eitt voru kvenfélagskonurnar örlítið ósammála, það er hvað varðaði berin. Það er að segja hvaða ber skyldu vera í garðinum. Það væri þó auðveld og skemmtileg aðgerð að koma upp nytjarunnum.

Við gætum komið fyrir rifsberja- og sólberjarunnum, krækiberjalyngi og jafnvel jarðaberjum. Með því væri hægt að gera garðinn litríkan og skrautlegan stóran hluta ársins. Svo væri auðvitað hægt að endurvekja söguna og vera með rabarbara, rófur og kartöflurækt, eins og konurnar rifjuðu upp, sælla minninga. Einnig væri það verulega góð viðbót við garðinn að koma fyrir bekkjum við gróður, þar sem hægt væri að setjast, spjalla og njóta náttúrunnar. Samhliða því væri kjörið að koma upp litlum leiktækjum til þess að ung börn gætu notið þess að heimsækja garðinn. Við teljum það vera það minnsta sem við getum gert, sem bæjarfélag, að leyfa rödd kvenfélagskvennanna að heyrast og taka tillit til þeirra óska. Það voru jú þær sem gáfu okkur garðinn.

Fyrir það getum við verið þakklát. 

    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

    Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.

    Stundum er bent á að kosningabarátta sé jafnan heldur leiðinleg og fátt sem framkallar bros eða hlátur. Nú hafa vinir mínir á L-listanum á Akureyri bætt úr þessu svo um munar. 

    Afar mínir tveir eru magnaðir gæjar. Þeir eru báðir komnir vel yfir áttrætt og nokkurn veginn í toppstandi, miðað við aldur og fyrri störf. Þeir eru harðduglegir báðir og þekkja ekkert annað en vinnu, og að vinna og vinna og vinna meira. Annar þeirra er fyrrum bóndi og trésmiður og hinn athafnamaður sem vann við ýmislegt, lengst af sem forstöðumaður í Hlíðarfjalli í 30 ár og aldrei var þar dauð stund.

    Akureyri er í þróun frá því að vera bær yfir í að verða borg. Íbúafjöldinn er nú um 20 þúsund og sú þróun hefur leitt af sér fjölbreyttar áskoranir. Skipulagsmál hafa verið áberandi á undanförnum árum, en ljóst er að tækifæri eru til úrbóta. Skipulagsvinnan hefur að verulegu leyti miðast við afmarkaða deiliskipulagsreiti, oft án skýrrar og sameiginlegrar heildarsýnar. Það er okkar tilfinning að það sé verið að sauma bútasaumsteppi þar sem reitirnir eru úr ósamstæðu afgangsefni.

    Aðgengi er forsenda þess að tilheyra Við viljum byrja á því að óska ÖBÍ réttindasamtökum til hamingju með afmælið, 5. maí, og þakka fyrir ómetanlegt framlag þeirra til samfélagsins

    Ég ólst upp í Hlíðarfjalli. Ég minnist þess vel að renna mér um svæðið í skærlituðum þröngum spandexgalla löngu áður en skíðagönguíþróttin fékk almenna viðurkenningu hér á landi. Á þeim tíma þótti það hálfgert furðufuglasport. Í dag er staðan önnur og fjallið okkar er fyrir löngu orðið eitthvað allt annað og meira en samastaður fyrir örfáa áhugamenn.
