Atvinnulífið leggur grunninn

13. maí, 2026 - 10:59 Egill Einarsson
Egill Einarsson skipar 3. sæti á lista Miðflokksins við sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí 2026
Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti.

Hvað getur bærinn gert til að styrkja atvinnulífið?

Við þurfum að tryggja nægt framboð atvinnulóða, orku og innviði sem styðja núverandi starfsemi og laðar að nýja. Við getum veitt nýjum fyrirtækjum tímabundnar ívilnanir, hraðað ákvarðanatöku og unnið með atvinnulífinu að skipulagi og framþróun. Við þurfum líka að sækja ný atvinnutækifæri, ekki bara bíða eftir að þau komi.

Við þurfum skipulega að auka framleiðslu og verslun sem þjónar okkar svæði. Sem þjóð leggjum við áherslu á að kaupa innlent, sem Akureyringar eigum við líka að leggja áherslu á að versla í heimabyggð. Það gildir ekki síður um bæjarfélagið okkar. Við eigum líka að berjast fyrir fleiri störfum á vegum ríkisins hingað í okkar samfélag. Störf án staðsetningar má líka vinna hér hjá okkur.

Við þurfum að standa með öllum greinum atvinnulífsins, framleiðsluiðnaðinum, matvælaframleiðslunni, ferðaþjónustunni, verlsuninni og nýsköpunarfyrirtækjunum svo eitthvað sé nefnt. Leita leiða til að gera flutninga til og frá svæðinu hagkvæmari og minnka þannig samkeppnishindranir þess að vera langt frá stórum mörkuðum. Berjast fyrir auknum flugsamgöngum og hagkvæmari skipaflutningum.

Atvinnulífið er grunnurinn að tekjuöflun bæjarins, skapar störf og er forsenda íbúafjölgunar. Atvinnulíf sem fær að vaxa við frelsi innan fyrirsjáanlegs rekstrarumhverfis er þannig líklegast til að þróast og vaxa, skapa ný störf og auka tekjur bæjarins.

Rekstur bæjarins er líka mikillvægur

Ábyrgur og skynsamur rekstur bæjarfélagsins verður áfram leiðarstef í allri vinnu Miðflokksins á Akureyri. Þetta er lykilatriði til að geta haldið áfram að bæta þjónustu við íbúana. Góður árangur hefur þegar náðst á kjörtímabilinu en við teljum þó að enn séu tækifæri til að bæta reksturinn og um leið að draga úr álögum á íbúana og atvinnulífið.

Til að ná enn frekari árangri þurfum við að hafa þor til að rýna reksturinn og taka ákvarðanir um breytingar þar sem við sjáum tækifæri til sparnaðar án þess að það komi niður á þjónustu við íbúana.

Auka samstarf milli sviða bæjarins og nýta betur tækniframfarir og tækilausnir. Auka hagkvæmni í innkaupum og flutningum. Það skiptir líka máli að bæjarfélagið okkar versli í heimabyggð. Ástæða væri til, sem dæmi, að skoða möguleika á að sameina mötuneyti á vegum bæjarins og vinna um leið að því að minnka matarsóun

Akureyrarbær er og þarf að vera góður vinnustaður. Því er mikilvægt að vinna slíka rýni með stjórnendum og starfsfólki og leita þannig leiða til hagkvæmari rekstrar. Mikilvægt er að nýta vel eignir bæjarins og sinna viðhaldi vel sem sparar kostnað til lengri tíma litið og kemur í veg fyrir heilsuspillandi starfsumhverfi.

Mikilvægt er að auka ekki skuldsetningu bæjarins og forgangsraða þannig framkvæmdum sem fara þarf í á næstu árum eftir mikilvægi fyrir samfélagið.

Miðflokkurinn á Akureyri býður fram sterkan hóp fólks með fjölbreytta reynslu og skýra sýn sem mun nýtast vel við rað stýra bænum okkar áfram.

