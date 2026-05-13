Gott að eldast á Akureyri

13. maí, 2026 - 16:00 Hanna Dóra Markúsdóttir
Hönna Dóra Markúsdóttir sem situr í öðru sætinu hjá Samfylkingunni á Akureyri skrifar
Samfylkingin á Akureyri hefur sett það á stefnuskrá sína fyrir kosningarnar 16. maí að innleiða verkefnið ‚,Gott að eldast" á Akureyri. Verkefnið var innleitt sem tilraunaverkefni í Mosfellsbæ og hefur verið gerður að því góður rómur. Hugmyndafræði verkefnisins þykir okkur góð en í stuttu máli gengur það út á að mæta ört stækkandi og virkari hópi eldri borgara sem er okkur mikils virði. En hvað myndi breytast ef verkefnið ‚,Gott að eldast" yrði innleitt á Akureyri?

,,Gott að eldast" er unnið í samstarfi sveitarfélags sem tekur þátt og tveggja ráðuneyta; félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis.

Með slíku samstarfi yrði til samþætt þjónusta og er þar bæði átt við þjónustu við hvern og einn einstakling en einnig að rekstur þjónustunnar yrði á einni hendi, fjármagnaður sameiginlega af ríki og sveit. Sem dæmi þá væri einn aðili að reka samþætta heimaþjónustu á svæðinu, ekki væri lengur um að ræða aðskilda heimahjúkrun og heimaþjónustu.

Í verkefninu er lögð áhersla á að vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun eldra fólks og finna leiðir til að auka virkni og vellíðan íbúa.

Í Mosfellsbæ var dagdvalarrýmum fjölgað og einnig sett á fót dagþjálfunarrými fyrir eldra fólk með skerta getu vegna heilabilunarsjúkdóma. Á Akureyri bráðvantar slík úrræði og þörfin brýn á að setja þetta í algeran forgang. Þar var einnig komið á heima-endurhæfingarteymi með stuðningi heilbrigðisráðuneytis, en teymið veitir persónumiðaða þjónustu sem fer fram á heimili viðkomandi notanda. Með þjónustunni fær fólk tímabundna þjálfun og ráðgjöf til að auka færni, virkni og bjargráð í athöfnum daglegs lífs. Þannig mætir þjónustan íbúanum á hans heimavelli.

Eldra fólk leggur mikið til samfélagsins sem það byggði upp með það að markmiði og í þeirri von að geta átt áhyggjulaust ævikvöld. Það er afar mikilvægt að stuðla að auknu heilbrigði og betri líðan þessa hóps. Það er löngu tímabært að ALLIR átti sig á mikilvægi eldri borgara, hætti að kasta málefnum þeirra á milli kerfa eins og heitri kartöflu og taka utan um málaflokkinn af virðingu, festu og í góðu samstarfi við eldri borgarana sjálfa. Samfylkingin á Akureyri er tilbúin í það verkefni.

 

 

 

 

    Akureyrarbær hefur lengi verið þekktur fyrir fallegt umhverfi og góða ásýnd. Á undanförnum árum hefur þó sérstaklega vel tekist til í umhirðu bæjarins. Hreinar götur, snyrtileg opin svæði og fallegt bæjarlandslag skipta ekki aðeins máli fyrir ásýndina heldur hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa, andlega líðan og upplifun þeirra sem sækja bæinn heim.

    „Vorið fór þó vel af stað en um það bil þegar bændur fóru að huga af vorverkum af krafti fór að halla undan fæti, við tók kuldi, næturfrost, éljagangur og jafnvel snjókoma," segir Sigurgeir Hreinsson framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Kuldakast hefur einkennt veðurfarið norðan heiða undanfarið.

    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

    Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

    Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.

    Stundum er bent á að kosningabarátta sé jafnan heldur leiðinleg og fátt sem framkallar bros eða hlátur. Nú hafa vinir mínir á L-listanum á Akureyri bætt úr þessu svo um munar. 

    Afar mínir tveir eru magnaðir gæjar. Þeir eru báðir komnir vel yfir áttrætt og nokkurn veginn í toppstandi, miðað við aldur og fyrri störf. Þeir eru harðduglegir báðir og þekkja ekkert annað en vinnu, og að vinna og vinna og vinna meira. Annar þeirra er fyrrum bóndi og trésmiður og hinn athafnamaður sem vann við ýmislegt, lengst af sem forstöðumaður í Hlíðarfjalli í 30 ár og aldrei var þar dauð stund.
