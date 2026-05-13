Hreinn bær, fagur bær

Akureyrarbær hefur lengi verið þekktur fyrir fallegt umhverfi og góða ásýnd. Á undanförnum árum hefur þó sérstaklega vel tekist til í umhirðu bæjarins. Hreinar götur, snyrtileg opin svæði og fallegt bæjarlandslag skipta ekki aðeins máli fyrir ásýndina heldur hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa, andlega líðan og upplifun þeirra sem sækja bæinn heim.
Vel þrifnar götur og gangstéttir, reglulegur sláttur grænna svæða og góð umgengni skapa tilfinningu fyrir skipulagi, virðingu og samstöðu. Akureyrarbær ber þess víða merki að hér sé hugsað vel um nærumhverfið. Það birtist meðal annars í snyrtilegum miðbæ, vel hirtum íbúðahverfum og fallegum almenningssvæðum sem íbúar nýta sér daglega.
Markviss vinna og fjárfesting
Árangurinn er ekki síst afrakstur markvissrar vinnu innan umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar (UMSA) og góðrar forgangsröðunar í umhverfis- og mannvirkjanefnd. Þar hefur verið unnið af fagmennsku að því að bæta ásýnd bæjarins, styrkja þjónustu og viðhalda þeim gæðum sem þegar eru til staðar. Slík vinna er oft ósýnileg í daglegu lífi en verður augljós þegar hún skilar sér vel eins og raunin er í dag.
Í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2026 er gert ráð fyrir 35,2 milljónum króna til reksturs og viðhalds umhverfismála á Akureyri, Hrísey og Grímsey. Markmiðið er að bæta og viðhalda útivistarsvæðum, efla græna innviði, styrkja loftslags- og umhverfisverkefni og auka aðgengi og upplifun íbúa og gesta.
Af heildarfjárhæðinni fara:
Uppbygging og fegrun
Helstu verkefni á Akureyri snúa að fegrun bæjarlandsins, uppbyggingu útivistarsvæða og innleiðingu umhverfis- og loftslagsaðgerða.
Áhersla er lögð á endurnýjun innviða í Lystigarði Akureyrar, meðal annars með endurnýjun gróðurkanta og uppsetningu nýrra bekkja. Einnig er gert ráð fyrir gróðursetningu trjáa og runna víðs vegar um bæinn, meðal annars í tengslum við innleiðingu 3-30-300 reglunnar.
Framhald verður á verkefninu Græni trefillinn með frekari gróðursetningu norðan Glerár og þéttingu skógræktar sunnan árinnar. Samhliða verður unnið að endurskoðun skógræktarskipulags bæjarins. Unnið verður áfram að innleiðingu umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar, þar á meðal verkefnum tengdum loftgæðaspám.
Í Kjarnaskógi verður lögð áhersla á brunavarnir með kaupum á haugsugu í samstarfi við Skógræktarfélagið, uppsetningu leiktækja og lagfæringum í kringum Múmínkastala. Þá verða stígakerfi endurbætt í Kjarnaskógi, Naustaborgum og Krossanesborgum, auk þess sem upplýsingaskilti og göngubýr verða endurnýjaðar.
Í Hrísey er lögð áhersla á uppbyggingu og frágang hátíðarsvæðisins, þar sem meðal annars verður lokið við grillhús, gerðar lagfæringar á sviði og unnið að gróðursetningum og almennum frágangi. Einnig er áætlað að smíða og setja upp handrið við sjósund stiga, setja upp nýja fánastöng við Hlein og kaupa og koma fyrir utandyra þrektækjum á hátíðarsvæðinu.
Í Grímsey er gert ráð fyrir fjármagni til almennrar fegrunar umhverfisins með það að markmiði að bæta ásýnd og umgengni á eyjunni.
Ávinningur fyrir íbúa og samfélag
Verkefnin fyrir árið 2026 byggja á góðum grunni fyrri ára. Árið 2025 var ráðist í fjölda umfangsmikilla verkefna sem hafa þegar skilað sýnilegum árangri. Þar má meðal annars nefna: uppsetningu Múmínkastala, þrektækja og annarra leiktækja í Kjarnaskógi, lagfæringar á stígum í Kjarnaskógi, Naustaborgum og Krossanesborgum. Auk ýmissa fegrunar- og innviðaverkefna í Hrísey og Grímsey. Þessi verkefni mynda mikilvægan grunn fyrir áframhaldandi þróun og viðhald umhverfis- og útivistarsvæða árið 2026.
Vetrarþjónustan er einnig mikilvægur þáttur í heildarmyndinni. Vel mokaðar götur, hreinsaðar gangstéttir og greiðfært um bæinn yfir vetrartímann skipta sköpum fyrir öryggi íbúa, aðgengi og almenna líðan. Þegar vel tekst til finna íbúar fyrir því og traust til bæjarins styrkist.
Fallegur og snyrtilegur bær hefur einnig víðtækari áhrif. Hann laðar að ferðamenn, styrkir ímynd bæjarins og eykur ánægju þeirra sem hér búa og starfa. Umhverfið sendir skýr skilaboð um að Akureyrarbær sé sveitarfélag sem leggur metnað í gæði, skipulag og ábyrgð.
Það er því mikilvægt að hrósa því sem vel er gert og á sama tíma leggja áherslu á að halda þessari vegferð áfram. Gæði í umhirðu og ásýnd eru ekki sjálfgefin; þau krefjast stöðugrar athygli, samvinnu og skýrrar forgangsröðunar.
Viljum við halda Akureyri áfram hreinni, fallegri og aðlaðandi, þá er mikilvægt að standa vörð um þá góðu vinnu sem nú þegar er í gangi og tryggja að í bænum verði áfram græn svæði. Akureyrarbær á skilið að vera áfram hreinn bær, fagur bær.
