Samið um Eina með öllu til næstu þriggja ára

Akureyrarbær og Viðburðastofa Norðurlands, fyrir hönd Vina Akureyrar, hafa undirritað þriggja ára samning um framkvæmd fjölskylduhátíðarinnar Einnar með öllu. Með samningnum leggur Akureyrarbær til stuðning við hátíðina með það að markmiði að tryggja fjölbreytta og fjölskylduvæna dagskrá fyrir íbúa og gesti um verslunarmannahelgina.
Samningsaðilar stefna að auknu samstarfi við hagsmunaaðila og viðbragðsaðila til að tryggja farsælt skipulag þegar mikill fjöldi gesta sækir bæinn heim á sama tíma.
Ein með öllu leggur áherslu á fjölskyldu- og barnvæna afþreyingu og skal markaðssetning og skipulag endurspegla þau gildi. Markmiðið er að laða fjölskyldur til Akureyrar og bjóða jafnframt heimafólki upp á fjölbreytta dagskrá. Meðal stærri viðburða sem verða í boði án endurgjalds eru Skógardagur í Kjarnaskógi og lokatónleikar hátíðarinnar á sunnudagskvöldi.
Auk Einnar með öllu styrkir Akureyrarbær einnig alþjóðlega fjallahlaupið Súlur Vertical um verslunarmannahelgina. Lögð verður áhersla á að skipulag stærstu viðburða þessara tveggja verkefna fari vel saman og að samstarf verði sem best.