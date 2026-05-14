Fyrirmyndir

14. maí, 2026 - 10:06 Sigrún Steinarsdóttir
Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingar á Akureyri í kosningunum n.k laugardag
Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingar á Akureyri í kosningunum n.k laugardag

Ég held að ég geti fullyrt að nær öll okkar eigum eða höfum átt fyrirmyndir. Í upphafi lífsins eru það forráðamenn sem gegna því hlutverki. Þar mótast fyrstu viðhorfin, hegðunin og skilningur á heiminum. Eftir því sem börn eldast breytast fyrirmyndirnar. Þau tengjast starfsmönnum í leikskóla og skóla, þjálfurum í íþróttum og vinum. Forráðamenn hætta jafnvel á tímabili að vera „kúl“, en áhrif þeirra hverfa þó aldrei alveg.

Rannsóknir sýna að jákvæðar fyrirmyndir tengjast betri sjálfsmynd barna, meiri félagsfærni og minni líkum á áhættuhegðun. Á sama tíma getur skortur á slíkum fyrirmyndum, eða neikvæðar fyrirmyndir, haft alvarleg áhrif – sérstaklega hjá börnum sem búa við fátækt eða óstöðugleika.

Gögn frá OECD sýna að um helmingur barna endar á svipuðu hæfnistigi og foreldrar þeirra. Það þýðir ekki að börnin velji endilega nákvæmlega sama starf og foreldri, en tengslin eru sterk milli kynslóða. Félagsleg staða, menntun og aðstæður í æsku hafa áfram mikil áhrif á lífsleið einstaklinga. Ástæðurnar eru nokkrar. Börn hámenntaðra foreldra fara líklegar í nám, á meðan önnur hafa færri tækifæri – foreldrar varða að vissu leyti leiðina. Tengsl skipta líka máli, þar sem mörg störf opnast í gegnum tengslanet. Og svo eru það fyrirmyndirnar sjálfar: börn herma eftir því sem þau sjá. Ef þau sjá foreldra sína eða aðra í kringum sig í ákveðnum störfum eða sjá eða heyra viðhorf foreldra getur það mótað val þeirra síðar meir.

Sterkar fyrirmyndir utan heimilisins skipta miklu máli fyrir framtíð barna, sér í lagi þar sem aðstæður heima fyrir kunna að vera bágar. Börn sem alast upp við fátækt hafa oft minni aðgang að jákvæðum fyrirmyndum, sérstaklega í skipulögðu starfi eins og íþróttum. Þau upplifa meiri streitu, eru líklegri til að dragast úr félagsstarfi og hafa minni möguleika á að breyta stöðu sinni. Það skiptir miklu máli að við áttum okkur á að íþróttir og tómstundir eru ekki bara afþreying – þær eru vettvangur þar sem börn hitta fyrirmyndir utan heimilis.

Samfélag sem leyfir að efnahagur foreldra ráði því hvaða fyrirmyndir börn hafa, er samfélag sem velur að skapa ójöfnuð. Það viljum við í Samfylkingunni á Akureyri ekki. Við trúum því að jöfn samfélög séu sterk samfélög og að öll börn eigi að fá sömu tækifæri.

 

Til baka

Nýjast

  • Fyrirmyndir

    • 14.05.2026
    Ég held að ég geti fullyrt að nær öll okkar eigum eða höfum átt fyrirmyndir. Í upphafi lífsins eru það forráðamenn sem gegna því hlutverki. Þar mótast fyrstu viðhorfin, hegðunin og skilningur á heiminum. Eftir því sem börn eldast breytast fyrirmyndirnar. Þau tengjast starfsmönnum í leikskóla og skóla, þjálfurum í íþróttum og vinum. Forráðamenn hætta jafnvel á tímabili að vera „kúl“, en áhrif þeirra hverfa þó aldrei alveg.

  • Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

    • 14.05.2026
    Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru

  • Hreinn bær, fagur bær

    • 13.05.2026
    Akureyrarbær hefur lengi verið þekktur fyrir fallegt umhverfi og góða ásýnd. Á undanförnum árum hefur þó sérstaklega vel tekist til í umhirðu bæjarins. Hreinar götur, snyrtileg opin svæði og fallegt bæjarlandslag skipta ekki aðeins máli fyrir ásýndina heldur hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa, andlega líðan og upplifun þeirra sem sækja bæinn heim.

  • Gott að eldast á Akureyri

    • 13.05.2026
    Samfylkingin á Akureyri hefur sett það á stefnuskrá sína fyrir kosningarnar 16. maí að innleiða verkefnið ‚,Gott að eldast" á Akureyri. Verkefnið var innleitt sem tilraunaverkefni í Mosfellsbæ og hefur verið gerður að því góður rómur. Hugmyndafræði verkefnisins þykir okkur góð en í stuttu máli gengur það út á að mæta ört stækkandi og virkari hópi eldri borgara sem er okkur mikils virði. En hvað myndi breytast ef verkefnið ‚,Gott að eldast" yrði innleitt á Akureyri?

  • Gott að fá vorhretið snemma

    • 13.05.2026
    „Vorið fór þó vel af stað en um það bil þegar bændur fóru að huga af vorverkum af krafti fór að halla undan fæti, við tók kuldi, næturfrost, éljagangur og jafnvel snjókoma,“ segir Sigurgeir Hreinsson framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Kuldakast hefur einkennt veðurfarið norðan heiða undanfarið.

  • Atvinnulífið leggur grunninn

    • 13.05.2026
    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

  • Gerum garðinn frægan og tryggjum framtíð Kvenfélagsgarðsins í Þorpinu

    • 13.05.2026
    Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

  • Hvernig brúa foreldrar bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistun tekur við?

    • 13.05.2026
    Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

  • Þétt samtal og minni skattbyrði

    • 13.05.2026
    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.
Sjá meira