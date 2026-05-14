Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru
Leirutjörn
Á milli Aðalstrætis og Drottningabrautar höfum við hina manngerðu Leirutjörn. Þar lifa í vatninu silungar og hornsíli og er tjörnin einnig griðastaður fugla. Sérstaklega má nefna flórgoðann sem er nú byrjaður að verpa í tjörninni, sem almennt er talið vera merki um heilbrigt og stöðugt vistkerfi. Þar sem Leirutjörn stendur greinilega vel, er mikilvægt að við leggjum okkur fram við að vernda hana fyrir óþarfa raski.
Óshólmar
Við Eyfirðingar eigum perlur sem margar njóta verndar. Aðrar eru á náttúruminjaskrá og þarfnast sérstakrar verndar. Óshólmar Eyjafjarðarár eru dæmi um svæði þar sem fjölmargar fuglategundir eiga mikið undir. Svæðið er mikilvægt varp- og fæðuöflunarsvæði allt árið. Við Akureyringar eigum að leggja áherslu á vernd svæðisins og efla samstarf aðliggjandi sveitarfélaga í þágu þess. Óshólmarnir gegna mikilvægu hlutverki sem búsvæði dýrategunda, sem uppspretta næringarefna auk þess sem svæðið bindur vatn og kolefni. Innan óshólmasvæðisins er (eða var) gulstararflói sunnan flugvallarins. Flóanum var spillt að hluta til við lengingu flugvallarins og var síðan ræstur nánast alveg fram fyrir skömmu. Mikilvægt er að Akureyrarbær fylgi eftir eigin stefnu í náttúruvernd og þeim fyrirheitum sem gefin voru við lengingu flugvallarins, með því að beita sér fyrir endurheimt þessa votlendis.
Naustaborgir
Í Naustaborgum hefur gömul tjörn verið stækkuð, en hún hafði minnkað verulega eftir skurðgröft á síðustu öld. Með gerð fyrirstöðugarðs norðan og austan við mýrina hefur vatnsstaðan breyst og tjörnin fengið aukið rými á ný. Garðurinn náði núverandi hæð fyrir tiltölulega skömmu og því verður áhugavert að fylgjast með hvernig svæðið þróast á næstu árum.
Naustatjörn Í dag er hún lítill votlendisblettur milli golfvallarins og Naustahverfis. Saga hennar er saga skeytingarleysis gagnvart náttúrunni. Ef raunverulegur vilji er til þess að standa við samþykkta umhverfisstefnu Akureyrarbæjar eru enn möguleikar á að endurheimta hluta af því sem áður var, án þess að kosta miklu til.
Krossanesborgir Krossanesborgir eru friðlýstur fólksvangur þar sem margar fuglategundir hafa sinn griðarstað. Þar eru tvær tjarnir, Djáknatjörn og Hundatjörn. Um borgirnar liggja gönguleiðir sem eru öllum opnar, sem gerir fólki kleift að njóta náttúrunnar og fylgjast með fuglalífinu. Mikilvægt er að viðhalda gönguleiðum á svæðinu. Á sumrin verða stígarnir oft blautir og drullugir, sem getur orðið til þess að fólk fer út af þeim og gengur á gróðri. Best væri ef fólk gæti gengið um Krossanesborgir, án þess að trufla og/eða skaða náttúruna. Slíkar úrbætur munu alltaf þurfa að taka mið af því að raska ekki fuglalífinu á fólkvangnum. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði munum beita okkur fyrir vernd óshólmanna, endurheimt votlendis og bættu aðgengi að náttúruperlum bæjarins. Þannig styrkjum við fuglalíf, náttúruvernd og lýðheilsu, íbúum í dag og komandi kynslóðum til góðs.
Elvar Fossdal skipar 10. sæti lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs við bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri í maí.