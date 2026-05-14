Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

14. maí, 2026 - 09:58 Elvar Fossdal
Elvar Fossdal skipar 10. sæti lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs við bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri n.k laugardag.

Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru

Leirutjörn

Á milli Aðalstrætis og Drottningabrautar höfum við hina manngerðu Leirutjörn. Þar lifa í vatninu silungar og hornsíli og er tjörnin einnig griðastaður fugla. Sérstaklega má nefna flórgoðann sem er nú byrjaður að verpa í tjörninni, sem almennt er talið vera merki um heilbrigt og stöðugt vistkerfi. Þar sem Leirutjörn stendur greinilega vel, er mikilvægt að við leggjum okkur fram við að vernda hana fyrir óþarfa raski.

Óshólmar 

Við Eyfirðingar eigum perlur sem margar njóta verndar. Aðrar eru á náttúruminjaskrá og þarfnast sérstakrar verndar. Óshólmar Eyjafjarðarár eru dæmi um svæði þar sem fjölmargar fuglategundir eiga mikið undir. Svæðið er mikilvægt varp- og fæðuöflunarsvæði allt árið. Við Akureyringar eigum að leggja áherslu á vernd svæðisins og efla samstarf aðliggjandi sveitarfélaga í þágu þess. Óshólmarnir gegna mikilvægu hlutverki sem búsvæði dýrategunda, sem uppspretta næringarefna auk þess sem svæðið bindur vatn og kolefni. Innan óshólmasvæðisins er (eða var) gulstararflói sunnan flugvallarins. Flóanum var spillt að hluta til við lengingu flugvallarins og var síðan ræstur nánast alveg fram fyrir skömmu. Mikilvægt er að Akureyrarbær fylgi eftir eigin stefnu í náttúruvernd og þeim fyrirheitum sem gefin voru við lengingu flugvallarins, með því að beita sér fyrir endurheimt þessa votlendis.

Naustaborgir 

Í Naustaborgum hefur gömul tjörn verið stækkuð, en hún hafði minnkað verulega eftir skurðgröft á síðustu öld. Með gerð fyrirstöðugarðs norðan og austan við mýrina hefur vatnsstaðan breyst og tjörnin fengið aukið rými á ný. Garðurinn náði núverandi hæð fyrir tiltölulega skömmu og því verður áhugavert að fylgjast með hvernig svæðið þróast á næstu árum.

Naustatjörn  Í dag er hún lítill votlendisblettur milli golfvallarins og Naustahverfis. Saga hennar er saga skeytingarleysis gagnvart náttúrunni. Ef raunverulegur vilji er til þess að standa við samþykkta umhverfisstefnu Akureyrarbæjar eru enn möguleikar á að endurheimta hluta af því sem áður var, án þess að kosta miklu til.

Krossanesborgir  Krossanesborgir eru friðlýstur fólksvangur þar sem margar fuglategundir hafa sinn griðarstað. Þar eru tvær tjarnir, Djáknatjörn og Hundatjörn. Um borgirnar liggja gönguleiðir sem eru öllum opnar, sem gerir fólki kleift að njóta náttúrunnar og fylgjast með fuglalífinu. Mikilvægt er að viðhalda gönguleiðum á svæðinu. Á sumrin verða stígarnir oft blautir og drullugir, sem getur orðið til þess að fólk fer út af þeim og gengur á gróðri. Best væri ef fólk gæti gengið um Krossanesborgir, án þess að trufla og/eða skaða náttúruna. Slíkar úrbætur munu alltaf þurfa að taka mið af því að raska ekki fuglalífinu á fólkvangnum. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði munum beita okkur fyrir vernd óshólmanna, endurheimt votlendis og bættu aðgengi að náttúruperlum bæjarins. Þannig styrkjum við fuglalíf, náttúruvernd og lýðheilsu, íbúum í dag og komandi kynslóðum til góðs.

  • Fyrirmyndar

    • 14.05.2026
    Ég held að ég geti fullyrt að nær öll okkar eigum eða höfum átt fyrirmyndir. Í upphafi lífsins eru það forráðamenn sem gegna því hlutverki. Þar mótast fyrstu viðhorfin, hegðunin og skilningur á heiminum. Eftir því sem börn eldast breytast fyrirmyndirnar. Þau tengjast starfsmönnum í leikskóla og skóla, þjálfurum í íþróttum og vinum. Forráðamenn hætta jafnvel á tímabili að vera „kúl“, en áhrif þeirra hverfa þó aldrei alveg.

  • Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

    • 14.05.2026
    Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru

  • Hreinn bær, fagur bær

    • 13.05.2026
    Akureyrarbær hefur lengi verið þekktur fyrir fallegt umhverfi og góða ásýnd. Á undanförnum árum hefur þó sérstaklega vel tekist til í umhirðu bæjarins. Hreinar götur, snyrtileg opin svæði og fallegt bæjarlandslag skipta ekki aðeins máli fyrir ásýndina heldur hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa, andlega líðan og upplifun þeirra sem sækja bæinn heim.

  • Gott að eldast á Akureyri

    • 13.05.2026
    Samfylkingin á Akureyri hefur sett það á stefnuskrá sína fyrir kosningarnar 16. maí að innleiða verkefnið ‚,Gott að eldast" á Akureyri. Verkefnið var innleitt sem tilraunaverkefni í Mosfellsbæ og hefur verið gerður að því góður rómur. Hugmyndafræði verkefnisins þykir okkur góð en í stuttu máli gengur það út á að mæta ört stækkandi og virkari hópi eldri borgara sem er okkur mikils virði. En hvað myndi breytast ef verkefnið ‚,Gott að eldast" yrði innleitt á Akureyri?

  • Gott að fá vorhretið snemma

    • 13.05.2026
    „Vorið fór þó vel af stað en um það bil þegar bændur fóru að huga af vorverkum af krafti fór að halla undan fæti, við tók kuldi, næturfrost, éljagangur og jafnvel snjókoma,“ segir Sigurgeir Hreinsson framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Kuldakast hefur einkennt veðurfarið norðan heiða undanfarið.

  • Atvinnulífið leggur grunninn

    • 13.05.2026
    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

  • Gerum garðinn frægan og tryggjum framtíð Kvenfélagsgarðsins í Þorpinu

    • 13.05.2026
    Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

  • Hvernig brúa foreldrar bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistun tekur við?

    • 13.05.2026
    Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

  • Þétt samtal og minni skattbyrði

    • 13.05.2026
    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.
