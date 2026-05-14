Íþróttamannvirki - fjárfesting sem borgar sig

14. maí, 2026 - 14:14 Kjartan Páll Þórarinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir
Íþróttamannvirki - fjárfesting sem borgar sig

Kjartan Páll Þórarinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

 Íþróttamannvirki eru almennt séð dýr í framkvæmd. En vel sótt íþróttamannvirki er góð fjárfesting fyrir samfélagið.

Framtíðarsýn og skipulag íþróttamannvirkja er okkur hjartans mál. Í fyrsta lagi þarf að vanda vel til verka þannig að mannvirkin standist tímans tönn og verði ekki of lítil á fyrsta degi. Það er dýrt að taka rangar ákvarðanir í þeim málum.

Eitt af þeim málum sem Samfylkingin hefur lagt fram er bygging fjölnota hús undir heilsutengda starfsemi á Húsavik.
Nú stoppa eflaust margir við og segja að þetta sé allt of dýrt og ekki tímabært í miðað við núverandi stöðu.

Orð eru til alls fyrst og nú þegar höfum við rætt við fjölmarga aðila sem starfa í þessum geira. Allir þessir aðilar eiga það sameiginlegt að vera á leigumarkaði og greiða háa leigu. Margir í þessari starfsemi hafa þurft að hlaupa á milli húsnæða með tilheyrandi kostnaði, vinnu og raski.

Miðað við okkar upplýsingar geta samanlagðar leigutekjur í heilsutengdri starfsemi verið samtals á bilinu 2-5 milljónir á mánuði. Því er vel mögulegt að hægt sé að byggja húsnæði sem borgar sig út frá fjárhagslegu sjónarmiði. Þá er ótalinn lýðheilsulegur og samfélagslegur ávinningur af byggingunni.

Okkar hugmynd er að Norðurþing kanni möguleika á að byggja skel utan um áðurnefnda starfsemi og leigutekjur einkaaðila standi undir byggingu og rekstri hússins. Við erum tilbúin að hefja þetta samtal strax og jafnvel má segja að við séum þegar byrjuð að vinna að málinu.

Við hjá Samfylkingunni í Norðurþingi viljum að framkvæmdafé sé ráðstafað með fjölskylduna í forgrunni.

Þá þarf að hefja framkvæmdir sem frestað var á núlíðandi kjörtímabili. Við þurfum að hefjast handa við framkvæmdir við sundlaugina í Lundi og skólasund á svæðinu geti farið fram án vandræða. Sundlaugin styrkir samfélagið og ferðaþjónustu á svæðinu til framtíðar. Einnig er brýn þörf á að endurnýja stúku og gólf í íþróttahöllinni á Húsavík sem er líklega best nýtta íþróttamannvirki í sveitarfélaginu.

Samhliða samtali um byggingu á húsnæði undir heilsutengda starfsemi er mikilvægt að klára íþrótta- og tómstundastefnu sveitarfélagsins, en það er viðbúið að með stækkandi samfélagi muni iðkendum í heilsutengdu tómstundastarfi fjölga. Framtíðarsýn á því hvar og hvernig dýr mannvirki byggjast upp er nauðsynleg.

Norðurþing þarf að spennandi valkostur fyrir íbúa og það er okkar að vera útsjónarsöm og skapandi í að koma verkefnum af stað sem styrkja samfélagið.

Höfundar skipa fyrsta og annað sæti á lista Samfylkingarinnar í Norðurþingi

Til baka

Nýjast

  • Íþróttamannvirki - fjárfesting sem borgar sig

    • 14.05.2026
    Kjartan Páll Þórarinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

  • Einstök fyrirmynd með ríka arfleifð

    • 14.05.2026
    Harpa Ásgeirsdóttir tilkynnti á dögunum að hún hefur lagt skóna á hilluna en hún hefur verið eitt helsta andlit kvennaknattspyrnu á Húsavík allt frá því að meistaraflokkur kvenna hjá Völsungi var endurreistur árið 2006.

  • Flugskýli fyrir sjúkraflug tekið í notkun á Akureyrarflugvelli

    • 14.05.2026
    „Við erum hér til að fagna mikilvægum áfanga – ekki bara fyrir Norlandair heldur fyrir alla sem koma að sjúkraflugi á Íslandi. Þetta flugskýli er ekki bara hús – það er hluti af keðju sem getur skipt sköpum fyrir líf og heilsu fólks,“ sagði Gunnar Rúnar Ólafsson slökkviliðsstjóri hjá Slökkviliði Akureyrar þegar glæsileg aðstaða fyrir sjúkraflug Norlandair var tekin í notkun í flugskýli 13 á Akureyrarflugvelli

  • Samið um Eina með öllu til næstu þriggja ára

    • 14.05.2026
    Akureyrarbær og Viðburðastofa Norðurlands, fyrir hönd Vina Akureyrar, hafa undirritað þriggja ára samning um framkvæmd fjölskylduhátíðarinnar Einnar með öllu. Með samningnum leggur Akureyrarbær til stuðning við hátíðina með það að markmiði að tryggja fjölbreytta og fjölskylduvæna dagskrá fyrir íbúa og gesti um verslunarmannahelgina.

  • Fyrirmyndir

    • 14.05.2026
    Ég held að ég geti fullyrt að nær öll okkar eigum eða höfum átt fyrirmyndir. Í upphafi lífsins eru það forráðamenn sem gegna því hlutverki. Þar mótast fyrstu viðhorfin, hegðunin og skilningur á heiminum. Eftir því sem börn eldast breytast fyrirmyndirnar. Þau tengjast starfsmönnum í leikskóla og skóla, þjálfurum í íþróttum og vinum. Forráðamenn hætta jafnvel á tímabili að vera „kúl“, en áhrif þeirra hverfa þó aldrei alveg.

  • Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

    • 14.05.2026
    Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru

  • Hreinn bær, fagur bær

    • 13.05.2026
    Akureyrarbær hefur lengi verið þekktur fyrir fallegt umhverfi og góða ásýnd. Á undanförnum árum hefur þó sérstaklega vel tekist til í umhirðu bæjarins. Hreinar götur, snyrtileg opin svæði og fallegt bæjarlandslag skipta ekki aðeins máli fyrir ásýndina heldur hefur bein áhrif á lífsgæði íbúa, andlega líðan og upplifun þeirra sem sækja bæinn heim.

  • Gott að eldast á Akureyri

    • 13.05.2026
    Samfylkingin á Akureyri hefur sett það á stefnuskrá sína fyrir kosningarnar 16. maí að innleiða verkefnið ‚,Gott að eldast" á Akureyri. Verkefnið var innleitt sem tilraunaverkefni í Mosfellsbæ og hefur verið gerður að því góður rómur. Hugmyndafræði verkefnisins þykir okkur góð en í stuttu máli gengur það út á að mæta ört stækkandi og virkari hópi eldri borgara sem er okkur mikils virði. En hvað myndi breytast ef verkefnið ‚,Gott að eldast" yrði innleitt á Akureyri?

  • Gott að fá vorhretið snemma

    • 13.05.2026
    „Vorið fór þó vel af stað en um það bil þegar bændur fóru að huga af vorverkum af krafti fór að halla undan fæti, við tók kuldi, næturfrost, éljagangur og jafnvel snjókoma,“ segir Sigurgeir Hreinsson framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Kuldakast hefur einkennt veðurfarið norðan heiða undanfarið.
Sjá meira