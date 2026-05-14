Íþróttamannvirki - fjárfesting sem borgar sig

Kjartan Páll Þórarinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa
Íþróttamannvirki eru almennt séð dýr í framkvæmd. En vel sótt íþróttamannvirki er góð fjárfesting fyrir samfélagið.
Framtíðarsýn og skipulag íþróttamannvirkja er okkur hjartans mál. Í fyrsta lagi þarf að vanda vel til verka þannig að mannvirkin standist tímans tönn og verði ekki of lítil á fyrsta degi. Það er dýrt að taka rangar ákvarðanir í þeim málum.
Eitt af þeim málum sem Samfylkingin hefur lagt fram er bygging fjölnota hús undir heilsutengda starfsemi á Húsavik.
Nú stoppa eflaust margir við og segja að þetta sé allt of dýrt og ekki tímabært í miðað við núverandi stöðu.
Orð eru til alls fyrst og nú þegar höfum við rætt við fjölmarga aðila sem starfa í þessum geira. Allir þessir aðilar eiga það sameiginlegt að vera á leigumarkaði og greiða háa leigu. Margir í þessari starfsemi hafa þurft að hlaupa á milli húsnæða með tilheyrandi kostnaði, vinnu og raski.
Miðað við okkar upplýsingar geta samanlagðar leigutekjur í heilsutengdri starfsemi verið samtals á bilinu 2-5 milljónir á mánuði. Því er vel mögulegt að hægt sé að byggja húsnæði sem borgar sig út frá fjárhagslegu sjónarmiði. Þá er ótalinn lýðheilsulegur og samfélagslegur ávinningur af byggingunni.
Okkar hugmynd er að Norðurþing kanni möguleika á að byggja skel utan um áðurnefnda starfsemi og leigutekjur einkaaðila standi undir byggingu og rekstri hússins. Við erum tilbúin að hefja þetta samtal strax og jafnvel má segja að við séum þegar byrjuð að vinna að málinu.
Við hjá Samfylkingunni í Norðurþingi viljum að framkvæmdafé sé ráðstafað með fjölskylduna í forgrunni.
Þá þarf að hefja framkvæmdir sem frestað var á núlíðandi kjörtímabili. Við þurfum að hefjast handa við framkvæmdir við sundlaugina í Lundi og skólasund á svæðinu geti farið fram án vandræða. Sundlaugin styrkir samfélagið og ferðaþjónustu á svæðinu til framtíðar. Einnig er brýn þörf á að endurnýja stúku og gólf í íþróttahöllinni á Húsavík sem er líklega best nýtta íþróttamannvirki í sveitarfélaginu.
Samhliða samtali um byggingu á húsnæði undir heilsutengda starfsemi er mikilvægt að klára íþrótta- og tómstundastefnu sveitarfélagsins, en það er viðbúið að með stækkandi samfélagi muni iðkendum í heilsutengdu tómstundastarfi fjölga. Framtíðarsýn á því hvar og hvernig dýr mannvirki byggjast upp er nauðsynleg.
Norðurþing þarf að spennandi valkostur fyrir íbúa og það er okkar að vera útsjónarsöm og skapandi í að koma verkefnum af stað sem styrkja samfélagið.
Höfundar skipa fyrsta og annað sæti á lista Samfylkingarinnar í Norðurþingi