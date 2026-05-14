Árlega plöntusala Zontaklúbbs Akureyrar

14. maí, 2026 - 16:46 Margrét Þóra Þórsdóttir
Zontaklúbbur Akureyrar heldur sína árlegu og vinsælu plöntusölu sunnudaginn 17. maí í Zontahúsinu við Aðalstræti 54. Salan verður opin frá klukkan 11 til 14 og þar gefst gestum kostur á að velja úr fjölbreyttu úrvali pottaplantna af ýmsum stærðum og gerðum. Allur ágóði rennur til styrktar verkefnum klúbbsins sem hafa það að markmiði að bæta líf og stöðu kvenna og stúlkna.

„Verkefni Zonta skipta miklu máli og hafa raunveruleg áhrif á líf fólks. Það er ómetanlegt að sjá hversu mörg vilja leggja hönd á plóg og styðja við þetta starf, til dæmis með því að koma á plöntusöluna,“ segir Þóra Ákadóttir, formaður fjáöflunarnefndar Zontaklúbbs Akureyrar.

Verkefni í nærsamfélaginu

Á síðustu árum hefur klúbburinn staðið að fjölbreyttum verkefnum. Þar má meðal má nefna stuðning við Aflið á Akureyri, sem aðstoðar þolendur kynferðis- og heimilisofbeldis og sinnir fræðslu og forvörnum. Klúbburinn hefur einnig staðið fyrir átaksverkefnum til fjáröflunar og vitundarvakningar, þar á meðal kertaverkefni þar sem friðarkerti voru tendruð til styrktar góðu málefni.

Zontaklúbbur Akureyrar hefur einnig lagt áherslu á menntun og aðlögun með verkefninu „Íslenska með Zonta“, þar sem erlendum konum býðst íslenskunám sem styrkir bæði tungumálakunnáttu og sjálfstraust. Þá hefur klúbburinn hvatt til aukinnar samfélagsþátttöku ungra kvenna með verkefnum sem tengjast lýðræði og kosningum, auk þess að standa að fræðsluviðburðum um jafnréttismál og áhrif ofbeldis.

Þá hafa báðir Zontaklúbbarnir á Akureyri ásamt klúbbi Soroptomista og Feministafélags Menntaskólans á Akureyri skipulagt fyrirlestra í hádeginu á alþjóðlegum baráttudegi kvenna undanfarin ár. Síðastliðin 8. mars var boðið upp á kynningu á niðurstöðum rannsóknar sem skoðaði ósýnilega vinnu innan heimilisins og hvort sú vinna ásamt streituálagi hafi áhrif á hugræna getu.

Plöntusalan er því ekki aðeins tækifæri til að fegra heimili og garða, heldur einnig til að styðja við mikilvægt samfélagsstarf sem hefur bein áhrif á líf fólks í nærsamfélaginu.

