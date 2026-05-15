Breytt aldurssamsetning kallar á nýja hugsun

15. maí, 2026 - 08:11 Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Thea Rut Jónsdóttir
Thea Rut Jónsdóttir skurðhjúkrunarfræðingur 6. sæti og Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri

Framsókn á Akureyri vill byggja upp samfélag þar sem eldri borgarar njóta öryggis og góðra lífsgæða. Breytt aldurssamsetning samfélagsins kallar á nýja hugsun þar sem færri aðstandendur standa að hverjum einstaklingi. Þess vegna leggjum við fram skýra sýn sem byggir á fjórum samverkandi þáttum: Lífsgæðakjarna, þjónustuíbúðum, samþættri þjónustu og Heilsueflandi heimsóknum. Markmiðið er að skapa heildstætt samfélag þar sem búseta, þjónusta og stuðningur fara saman.

Lífsgæðakjarni

Lífsgæðakjarni á Akureyri getur orðið mikilvægur þáttur í betri þjónustu við eldri borgara. Horft hefur verið til svæðisins vestan Kjarnagötu í Hagahverfi. Þar er gott rými, nálægð við útivistarsvæði og almenningssamgöngur. Slík staðsetning gæti einnig nýst íbúum Nausta- og Hagahverfis. Lífsgæðakjarni snýst ekki aðeins um byggingar, heldur um að skapa samfélag eldri borgara með þjónustu við hæfi.

Þjónustuíbúðir

Þjónustuíbúðir í tengslum við hjúkrunarheimilin okkar eru ekki síður mikilvægur þáttur í þessari sýn. Með því má tryggja meiri samfellu í þjónustu og bregðast fyrr við þegar stuðningsþörf eykst. Slík uppbygging gerir fólki kleift að búa lengur í sjálfstæðri búsetu, án þess að öryggi eða nauðsynleg þjónusta sé langt undan. Horfa mætti til þess konar íbúða í nálægð við hjúkrunarheimili í Þursaholti og Lögmannshlið.

Samþætt þjónusta

Samþætt þjónusta er þriðji lykilþátturinn og forsenda þess að heildin gangi upp. Framsókn á Akureyri vill stofna samstarfsvettvang allra sem koma að þjónustu við eldri borgara og samþætta félagsþjónustu, dagþjónustu og heilbrigðisþjónustu betur. Með skýrari samvinnu og einfaldara aðgengi getum við bætt þjónustuna.

Heilsueflandi heimsóknir

Framsókn á Akureyri vill beita sér fyrir því að Heilsueflandi heimsóknir til allra eldri borgara verði endurvaktar. Slíkar heimsóknir hafa mikilvægt forvarnargildi, draga úr félagslegri einangrun og geta hjálpað til við að greina snemma hvort þörf sé á frekari stuðningi eða þjónustu.

Hér má svo sjá áherslur okkar í málefnum eldri borgara í heild sinni:

  • Ég styð Sjálfstæðisflokkinn

    • 15.05.2026
    Og af hverju kýs ég Sjálfstæðisflokkinn ? Hann kýs lýðræði umfram einræði. Hann vill sjálfstæði einstaklingsins en ekki of mikil ríkisafskipti.

  • Veljum samfélag þar sem enginn er skilinn eftir

    • 15.05.2026
    Kæri kjósandi. Á morgun hefur þú kost á að kjósa samheldinn og kraftmikinn hóp Akureyringa sem hefur einsett sér að vinna að jöfnu og sterku samfélagi þar sem enginn er skilinn eftir.

  • Dagskrá Óskars Þórs um Helenu söngkonu

    • 15.05.2026
    Viðburður verður í salnum í Lögmannshlíð, Vestursíðu 9, Akureyri föstudaginn 15. maí, kl. 13:30. Akureyrarakademían stendur fyrir honum og er hann hluti af viðburðarröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna sem og aðra bæjarbúa.

