Breytt aldurssamsetning kallar á nýja hugsun

Framsókn á Akureyri vill byggja upp samfélag þar sem eldri borgarar njóta öryggis og góðra lífsgæða. Breytt aldurssamsetning samfélagsins kallar á nýja hugsun þar sem færri aðstandendur standa að hverjum einstaklingi. Þess vegna leggjum við fram skýra sýn sem byggir á fjórum samverkandi þáttum: Lífsgæðakjarna, þjónustuíbúðum, samþættri þjónustu og Heilsueflandi heimsóknum. Markmiðið er að skapa heildstætt samfélag þar sem búseta, þjónusta og stuðningur fara saman.
Lífsgæðakjarni
Lífsgæðakjarni á Akureyri getur orðið mikilvægur þáttur í betri þjónustu við eldri borgara. Horft hefur verið til svæðisins vestan Kjarnagötu í Hagahverfi. Þar er gott rými, nálægð við útivistarsvæði og almenningssamgöngur. Slík staðsetning gæti einnig nýst íbúum Nausta- og Hagahverfis. Lífsgæðakjarni snýst ekki aðeins um byggingar, heldur um að skapa samfélag eldri borgara með þjónustu við hæfi.
Þjónustuíbúðir
Þjónustuíbúðir í tengslum við hjúkrunarheimilin okkar eru ekki síður mikilvægur þáttur í þessari sýn. Með því má tryggja meiri samfellu í þjónustu og bregðast fyrr við þegar stuðningsþörf eykst. Slík uppbygging gerir fólki kleift að búa lengur í sjálfstæðri búsetu, án þess að öryggi eða nauðsynleg þjónusta sé langt undan. Horfa mætti til þess konar íbúða í nálægð við hjúkrunarheimili í Þursaholti og Lögmannshlið.
Samþætt þjónusta
Samþætt þjónusta er þriðji lykilþátturinn og forsenda þess að heildin gangi upp. Framsókn á Akureyri vill stofna samstarfsvettvang allra sem koma að þjónustu við eldri borgara og samþætta félagsþjónustu, dagþjónustu og heilbrigðisþjónustu betur. Með skýrari samvinnu og einfaldara aðgengi getum við bætt þjónustuna.
Heilsueflandi heimsóknir
Framsókn á Akureyri vill beita sér fyrir því að Heilsueflandi heimsóknir til allra eldri borgara verði endurvaktar. Slíkar heimsóknir hafa mikilvægt forvarnargildi, draga úr félagslegri einangrun og geta hjálpað til við að greina snemma hvort þörf sé á frekari stuðningi eða þjónustu.
Hér má svo sjá áherslur okkar í málefnum eldri borgara í heild sinni: