Ég styð Sjálfstæðisflokkinn

Og af hverju kýs ég Sjálfstæðisflokkinn ?
Og þar er ég
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í flestum ríkisstjórnum lengst af allan lýðveldistímann. Hann hefur verið með mismunandi öðrum pólitískum flokkum í stjórnarsamstarfi og oft þurft að beygja sig í einstökum málum en alltaf samt getað unnið landinu til gagns fram á við. Hann hefur gert ýmis mistök við stjórn landsins eins og allir aðrir flokkar í ríkisstjórnum landsins. Samt er Ísland í dag eitt ríkasta land í heimi og ég fullyrði að það væri ekki svo ef Sjálfstæðisflokksins hefði ekki notið við á þessum tíma.
Karl Guðmundsson
En hvað kemur það bæjarmálunum við ? Jú það skiptir máli hverjir eru við stjórn á Akureyri á hverjum tíma. Það þarf að vera ábyrg fjármálastjórn hjá Akureyrarbæ svo ekki sé framkvæmt umfram getu á hverjum tíma. Þannig hefur það yfirleitt verið á Akureyri enda skuldaviðmið bæjarins samkv. reglugerð aðeins 76% sem er með því lægsta meðal stærri sveitarfélaga landsins. Veltufé frá rekstri er líka alveg ásættanlegt og því hægt að framkvæma þónokkuð á hverju ári.
Við eigum marga grunnskóla og leikskóla og viðhald þeirra hefur verið gott svo varla hefur borið á myglu í því húsnæði eins og í sumum öðrum sveitarfélögum. Hér er mikið af ýmsum íþróttamannvirkjum og við erum að byggja enn fleiri á næstu árum. Við erum með hlutfallslega mikið af félagslegu leiguhúsnæði og húsnæði fyrir fatlaða. Hér eru félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara og fl. Við rekum öfluga ferliþjónustu og ókeypis strætóþjónustu. Við eigum stórt menningarhús, öflugt almenningsbókasafn, rekum listasafn, skáldahús og erum aðilar að fleiri merkum söfnum á Akureyri. Norðurorka stendur fjárhagslega vel og sér okkur fyrir heitu og köldu vatni og sér líka um fráveitumálin. Höfnin er með góðan rekstur m.a. vegna komu skemmtiferðaskipanna og þannig má áfram telja.
Ríkið rekur líka mjög öfluga starfsemi á Akureyri en þar þarf að passa vel upp á að ekki fari niður á við. Þar eru næg verkefni svo sem viðbygging við Sjúkrahúsið, Verkmenntaskólann og nýtt hjúkrunarheimili. Það er ekki nóg að lýsa yfir að búið sé að fjármagna hitt og þetta en svo gerist lítið í raun.
Okkur skortir eiginlega frekar lítið af hálfu bæjarkerfisins hér á Akureyri en auðvitað má gera betur á ýmsan hátt og að því er sannarlega unnið. Það er verið að bæta reksturinn og alla starfsemi bæjarins á hverju ári og því verki verður aldrei lokið. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum best til þess að vinna þau verk á næstu árum. Sjálfstæðisflokkurinn er með hófleg loforð í þessari kosningabaráttu en svo verður ekki sagt um öll hin framboðin. Sjálfstæðisflokkurinn er með mjög öfluga frambjóðendur með mikla reynslu á ýmsum sviðum í þessum bæjarstjórnarkosningum og ég skora á bæjarbúa að veita honum lið.