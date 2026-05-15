Listasafn Íslands og Safnasafnið, sameiginleg sýning; Ísland úr fjarska

Listasafn Íslands og Safnasafnið standa sameiginlega að sýningunni Ísland úr fjarska sem verður opnuð í Safnasafninu á Svalbarðseyri laugardaginn 16. maí kl. 14.
Í safneign Listasafns Íslands eru 24 landslagsmálverk frá miðri 18. öld eftir óþekktan höfund. Öll bera þau áletrun sem tengir myndefnið við Ísland, til dæmis Eyjafjallajökull og Almannagjá en þó er ljóst að myndasmiðurinn hefur varla komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í þessum verkum.
Málverkin voru gjöf frá erfingjum dansks baróns árið 1928. Þau hafa verið í slæmu ástandi og lengi í geymslu, en umfangsmikil forvarsla hefur nú gert sýningu þeirra mögulega. Gestir fá innsýn í vinnu forvarða sem jafnan fer fram bak við tjöldin.
Einnig gefst tækifæri til að velta fyrir sér ólíkri sýn á landið og kynnast frumlegum hugmyndum um fjöll í samtali þessara gömlu verka og nýrra fjalla úr smiðju nemenda í Valsárskóla í næsta nágrenni við Safnasafnið.