Sveitarstjórnarkosningar, laugardaginn 16. maí 2026

Kjörstaðir á Akureyri eru í Verkmenntaskólanum , í Hríseyjarskóla og í Félagsheimilinu Múla í Grímsey.
Akureyrarbæ er skipt í 13 kjördeildir, 11 á Akureyri, ein í Hrísey og ein í Grímsey. Skipting kjósenda í kjördeildir fer eftir búsetu samkvæmt skráðu lögheimili hjá Þjóðskrá þann 8. apríl 2026 og eru kjósendur beðnir um að kynna sér í hvaða kjördeild þeim ber að kjósa.
Hægt er að fletta upp í kjörskrá á vef Þjóðskrár á slóðinni: www.kosning.is
Kjörfundur hefst kl. 9:00 og lýkur eigi síðar en klukkan 22:00.
Kjósendur í Hrísey og Grímsey athugið, að kjörstað kann að verða lokað fyrr að uppfylltum skilyrðum 91. gr. kosningalaga nr. 112/2021. Þeir eru því hvattir til að mæta á kjörstað fyrir kl. 17:00. Kjörstaðir í Hrísey og Grímsey verða þó að lágmarki opnir til kl. 17:30 nema allir á kjörskrá hafi kosið fyrir þann tíma.
Kjósendum ber að sýna persónuskilríki á kjörfundi; nafnskírteini, ökuskírteini eða vegabréf. Rafræn skilríki eru ekki tekin gild nema þeim sé framvísað í gegnum island.is appið.
Á kjördag hefur yfirkjörstjórn aðsetur á bókasafni VMA.
Netfang kjörstjórnar er kjorstjorn@akureyri.is
Frá þessu segir á akureyri.is
Yfirkjörstjórn vekur athygli á því að þeir sem eru á kjörskrá utan Akureyrar geta kosið utankjörfundar að Strandgötu 1 fram að kjördegi.