Raunhæft greiðsluþak – forðumst gylliboð

Við í Samfylkingunni ætlum að setja fjölskylduna í fyrsta sæti og setjum fram raunhæfar lausnir í leikskólamálum.
Á flestum stefnuskrám framboðslista í Norðurþingi eru sett fram freistandi loforð um nýjar áður ófyrirséðar lausnir á hækkandi leikskólagjöldum ásamt áherslum á að minnka álögur á fjölskyldufólk. Loforðin líta flest öll vel út á pappír, en maður spyr sig þó, eru þau raunhæf og munu þau á endanum skila sér sem bætt þjónusta við fjölskyldufólk
Fyrirsjáanleiki í leiksskólagjöldum
Á yfirstandandi kjörtímabili voru innleiddir sérskráningardagar á Leikskólanum Grænuvöllum til að leysa styttingu vinnuviku leikskólakennara. Sérskráningardagar sem slíkir eru þó ekki lögbundnir, en með þessari útfærslu skiptast kennarar á að taka sína styttingu út á þessum dögum í stað þess að ráðnar séu inn afleysingar eða að sveitarfélagið þurfi að greiða yfirvinnu. Leikskólagjöld eru síður fyrirsjáanleg en áður, en samkvæmt úttekt ASÍ á leikskólagjöldum ásamt skráningardögum hafa gjaldskrár leikskólans á Grænuvöllum hækkað um 20% á þessu kjörtímabili.
Líkt og með margar nýjungar tekur tíma að fínstilla framkvæmdina sem skráningardagarnir eru, en óánægja hefur ríkt með aukið álag á foreldra og þann auka kostnað sem fellur á þau heimili sem þurfa að nýta sér þjónustuna.
Flest vinna fullan vinnudag
Fjölskyldur sem nýta fulla 40 tíma vistun og sérskráningardaga munu þurfa þess áfram. Almennur vinnutími er milli átta og fjögur á daginn og flestir þurfa að vinna fullan vinnudag til að halda heimilisbókhaldinu réttu megin við núllið. Þar sem tveir fullorðnir eru í heimili er ekki óalgengt að annar aðilinn sé jafnvel í vaktavinnu. Fyrir einstætt foreldri með lítið bakland er magn starfs- og sérskráningardaga nægilegt til að vinna vel á eða klára hreinlega launað orlof foreldris, sem ætlað er í sumarfrí á sumrin. Ef allir sérskráningardagar á nýliðnu skólaári eru nýttir greiðir því hvert heimili um 42 þúsund krónum aukalega fyrir hvert barn í leikskólagjöld, hátt í jafn mikið og fyrir heilan mánuð.
Mikilvægt að allir séu við borðið
Að útrýma sérskráningardögum færir þó bara vandamál heimilanna yfir á skólakerfið, en nýir kjarasamningar kveða á um ákveðna vinnutímastyttingu kennara sem þarf að leysa. Að leysa styttinguna mun alltaf kosta pening og má deila um hvaða leiðir megi fara að því, en það er frambjóðendum Samfylkingarinnar mikilvægt að ákvörðunin verði tekin með alla aðila við borðið. Það er álag á skólakerfinu, vinnumarkaðnum og á fjárhagslegri byrði heimilanna og því mikilvægt að ákvarðanir verði teknar sem allir aðilar geti sætt sig við.
Hverjir bera byrðarnar?
Gylliboð um gjaldfrjálsan 36 stunda leikskóla, frá flokki sem tveimur mánuðum fyrir kosningar ákvað að skera niður þjónustu í skólakerfinu um milljónir hljómar eitthvað þversagnakennt. Þar fyrir utan hefur samantekt ASÍ sýnt fram á að þar sem boðið er upp á lengingu leikskóladagsins fellur kostnaðurinn þyngst á síðustu klukkustundirnar og hverjir eru það sem þurfa nauðsynlega á fullri vistun að halda?
Raunhæft greiðsluþak
Við teljum að með því að setja 50 þúsund króna þak á leikskóla- og frístundagjöld á hvert heimili, að skráningardögum meðtöldum, þar sem einstæðir og tekjulægri greiði minna megi koma best til móts við fjölskyldufólk, án þess þó að auka álag of mikið á skólakerfið. Þegar réttur til leikskólavistar verður lögfestur mun því fylgja samtal um fjármögnunarhlutfall leikskólastigsins, sem fram að þessu hefur alfarið verið á hendi sveitarfélaganna.
Verum raunsæ – Gerum þetta saman