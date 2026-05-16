Runninn er upp bjartur og fallegur kosningadagur

16. maí, 2026 - 10:53
Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri.
Í mínum huga hefur það alltaf verið hátíðleg stund að ganga að kjörborðinu og taka þátt í lýðræðinu. Ég hvet því alla til að nýta kosningarétt sinn í dag. Í sveitarstjórnarkosningum veljum við fólk sem við treystum og vitum að mun leggja sig fram af heilindum fyrir sitt samfélag.
Við viljum þakka bæjarbúum fyrir ótal dýrmæt samtöl á liðnum vikum og frábærar móttökur í þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem við höfum heimsótt. Þessi samtöl hafa veitt okkur enn skýrari sýn á hvar úrbóta er þörf og styrkt okkur í þeirri sannfæringu að halda áfram að vinna af krafti fyrir samfélagið okkar. Við finnum fyrir góðum meðbyr og óskum eftir þínum stuðningi í dag.
Verið öll hjartanlega velkomin í kosningakaffi milli kl. 13:30 og 16:00 í sal Rauða krossins og síðar á kosningavöku kl. 21:00 á Leynibar, Hafnarstræti 95
Við bjóðum einnig upp á akstur á kjörstað í síma 842-0601
Kær kveðja,