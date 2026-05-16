Ný rannsókn: Beint millilandaflug frá Akureyri dregur úr svæðisbundnum ójöfnuði

Ný rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands, sýnir að beint millilandaflug frá Akureyri hefur haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif á Norður- og Austurland. Í skýrslunni Samfélagsleg áhrif millilandaflugs á Norður- og Austurlandi, sem kom út 8. maí, kemur fram að flugið hafi bætt aðgengi íbúa að alþjóðlegum tengingum, dregið úr kostnaði og minnkað þann aðstöðumun sem lengi hefur verið milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.
Samkvæmt rannsókninni hefur upptökusvæði Akureyrarflugvallar stækkað verulega eftir að easyJet hóf flug þaðan og fleiri íbúar á Norður- og Austurlandi nýta sér nú flugið reglulega. Um 30% þeirra sem fóru til Bretlands með easyJet hefðu líklega sleppt ferðinni ef beint flug hefði ekki staðið til boða.
Rannsóknin sýnir einnig að flugið hefur áhrif langt út fyrir ferðaþjónustu. Meirihluti íbúa telur að beint millilandaflug hafi aukið lífsgæði sín, auðveldað heimsóknir til fjölskyldu og vina erlendis og haft jákvæð áhrif á búsetuákvarðanir. Tveir af hverjum þremur sem ferðast vegna vinnu telja flugið skipta máli fyrir framtíðarbúsetu sína.
Farþegafjöldi í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll hefur aukist hratt á síðustu árum og náði nýju meti árið 2025 þegar 44.536 farþegar fóru um völlinn. Niðurstöðurnar benda til að eftirspurn eftir beinu millilandaflugi frá Norðurlandi hafi verið vanmetin og að opinber stuðningur við uppbyggingu leiða hafi þegar skilað árangri.
https://www.northiceland.is/static/files/PDF/millilandaflug-akureyri.pdf