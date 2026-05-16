Ný rannsókn: Beint millilandaflug frá Akureyri dregur úr svæðisbundnum ójöfnuði

16. maí, 2026 - 11:51 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ný rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands, sýnir að beint millilandaflug frá Akureyri hefur haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif á Norður- og Austurland. Í skýrslunni Samfélagsleg áhrif millilandaflugs á Norður- og Austurlandi, sem kom út 8. maí, kemur fram að flugið hafi bætt aðgengi íbúa að alþjóðlegum tengingum, dregið úr kostnaði og minnkað þann aðstöðumun sem lengi hefur verið milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.

Samkvæmt rannsókninni hefur upptökusvæði Akureyrarflugvallar stækkað verulega eftir að easyJet hóf flug þaðan og fleiri íbúar á Norður- og Austurlandi nýta sér nú flugið reglulega. Um 30% þeirra sem fóru til Bretlands með easyJet hefðu líklega sleppt ferðinni ef beint flug hefði ekki staðið til boða.

Rannsóknin sýnir einnig að flugið hefur áhrif langt út fyrir ferðaþjónustu. Meirihluti íbúa telur að beint millilandaflug hafi aukið lífsgæði sín, auðveldað heimsóknir til fjölskyldu og vina erlendis og haft jákvæð áhrif á búsetuákvarðanir. Tveir af hverjum þremur sem ferðast vegna vinnu telja flugið skipta máli fyrir framtíðarbúsetu sína.

Farþegafjöldi í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll hefur aukist hratt á síðustu árum og náði nýju meti árið 2025 þegar 44.536 farþegar fóru um völlinn. Niðurstöðurnar benda til að eftirspurn eftir beinu millilandaflugi frá Norðurlandi hafi verið vanmetin og að opinber stuðningur við uppbyggingu leiða hafi þegar skilað árangri.

 

Með þvi að smella á slóðina hér fyrir neðan má lesa skýsluna alla

https://www.northiceland.is/static/files/PDF/millilandaflug-akureyri.pdf

    Kæru bæjarbúar. Takk fyrir móttökurnar, samtölin, spurningarnar (líka þær erfiðu), kaffibollana, kleinurnar, hvatninguna og meðbyrinn.

    „Sumarið lítur mjög vel út og við erum spennt fyrir að takast á við þau fjölmörgu verkefni sem fram undan eru. Það er margt í gangi hjá okkur, fjölbreytt og spennandi verkefni," segir Helga Nína Helgadóttir markaðsstjóri hjá SBA-Norðurleið. Félagið hefur fengið fyrirspurnir vegna sólmyrkvans í ágúst og er fullbókað þann tíma. Nýverið keypti SBA- Norðurleið fyrirtækið Mývatns Tour. Mikið hefur verið í gangi að sumarlagi í tengslum við ferðir með farþega skemmtiferðaskipa, en ljóst að minna verður að gera á þeim vettvangi á komandi sumri. Þess í stað taka við önnur verkefni.

    Í mínum huga hefur það alltaf verið hátíðleg stund að ganga að kjörborðinu og taka þátt í lýðræðinu. Ég hvet því alla til að nýta kosningarétt sinn í dag. Í sveitarstjórnarkosningum veljum við fólk sem við treystum og vitum að mun leggja sig fram af heilindum fyrir sitt samfélag.

    Kæru Akureyringar, Hríseyingar og Grímseyingar,

    Ég leiði Akureyrarlistann af því að ég trúi á Akureyri. Ég trúi á fólkið hér, kraftinn, framtíðina og að við getum gert enn betur í þessum frábæra bæ okkar.

    „Akureyrarleiðin" í leikskólamálum hefur verið kynnt sem viðbrögð við manneklu og sívaxandi álagi í leikskólakerfinu. Lögð er áhersla á styttri viðveru barna og að skapa betra starfsumhverfi fyrir starfsfólk leikskóla.

    Listasafn Íslands og Safnasafnið standa sameiginlega að sýningunni Ísland úr fjarska sem verður opnuð í Safnasafninu á Svalbarðseyri laugardaginn 16. maí kl. 14.

    Ný heimasíða iðnaðarsvæðisins á Bakka hefur verið opnuð á slóðinni bakki.nordurthing.is með það að markmiði að kynna uppbyggingartækifæri á svæðinu og veita skýra yfirsýn yfir innviði, þjónustu og samfélagið sem styður við starfsemi þar.
