Allt að gerast!

Ég leiði Akureyrarlistann af því að ég trúi á Akureyri. Ég trúi á fólkið hér, kraftinn, framtíðina og að við getum gert enn betur í þessum frábæra bæ okkar.
Fyrir hvað stendur Akureyrarlistinn?
Við stöndum fyrir öflugu atvinnulífi sem er forsenda hagsældar á Akureyri. Við viljum móta skýra atvinnustefnu og raunhæfa aðgerðaáætlun, hraða uppbyggingu í bænum, sýna framsýni í skipulagsmálum og fjölga atvinnulóðum. Akureyri þarf að vera tilbúin fyrir vöxt. Öflugur millilandaflugvöllur og millilandaflug allt árið eru lykilatriði fyrir atvinnulíf, ferðaþjónustu og framtíðarstöðu bæjarins.
Við stöndum fyrir sterku mennta- og uppeldiskerfi. Við eigum góða leikskóla en þeir þurfa að mæta þörfum foreldra og atvinnulífsins betur. Þess vegna viljum við að börn verði tekin inn tvisvar á ári og að meiri sveigjanleiki verði í sumarfríum leikskóla. Við viljum öflugri grunnskóla með mælanlegum árangri, hollum máltíðum, fleiri sérfræðingum og auknum stuðningi við kennara.
Við viljum einnig tryggja fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni og að list- og tónlistarnám verði raunverulegur valkostur fyrir öll börn. Þá verðum við áfram að standa vörð um Akureyri sem öflugan háskólabæ með fjölgun námsleiða og áframhaldandi uppbyggingu stúdentagarða.
Við stöndum fyrir bæ sem styður við heilsu og lífsgæði fólks. Góðar almenningssamgöngur, öflugt stígakerfi fyrir hjólandi, gangandi og akandi vegfarendur og aðgengileg útivistarsvæði skipta miklu máli. Við viljum gera Akureyri að öflugum lýðheilsubæ þar sem auðvelt er að lifa heilbrigðu og virku lífi.
Við viljum tryggja góða þjónustu fyrir eldri borgara með fjölbreyttri þjónustu, góðri félagsaðstöðu og skipulagi sem gerir ráð fyrir lífsgæðakjörnum. Í velferðarmálum á Akureyri að standa fremst meðal sveitarfélaga og þannig á það að vera áfram. Gagnvart ríkinu þurfum við að vera ákveðin og knýja á um uppbyggingu öldrunarheimila, heilsugæslu, VMA og Sjúkrahússins á Akureyri, þar með talið nothæfan þyrlupall.
Við viljum efla og hlúa að ferðaþjónustu og afþreyingu, ekki síst Hlíðarfjalli og golfvellinum að Jaðri, þar sem við eigum ferðamannasegla sem eru ómetanlegir fyrir Akureyri. Fjölbreytt gisting, öflugir veitingastaðir og fjölbreytt afþreying skipta sköpum fyrir atvinnu, ferðaþjónustu og líf í bænum.
Við viljum einnig horfa til framtíðarlausna eins og gróðurhúss sem nýtir glatvarma frá atNorth. Slík verkefni sameina nýsköpun, sjálfbærni og atvinnusköpun.
Fjármál bæjarins hafa batnað á undanförnum árum, meðal annars vegna fjölgunar íbúa og hækkandi útsvarstekna. En við getum gert betur. Við þurfum að hagræða í stjórnsýslunni. Með því skapast tækifæri til hagkvæmari reksturs og lægri álaga á íbúa og fyrirtæki.
Á yfirstandandi kjörtímabili hef ég verið varabæjarfulltrúi, varaformaður skipulagsráðs og setið í stjórn Norðurorku. Ég hef átt frumkvæði að eða komið að fjölmörgum verkefnum fyrir Akureyrarbæ, þar á meðal Nökkvahúsinu, nýju miðbæjarskipulagi, Hofsbót 2, Skarðshlíð, Austurbrú, Móahverfinu, Norðurtorgi, Leirustígnum, uppbyggingu KA-svæðisins, gagnaverinu á Akureyri, stúdentagörðum við Háskólann, aðstöðuhúsi GA, tjaldstæðisreitnum og samkeppni um skipulag Akureyrarvallar.
Í hafnarstjórn á síðasta kjörtímabili barðist ég einnig fyrir uppbyggingu á Dysnesi.
Kæru vinir, ég býð mig fram af því að ég hef reynsluna, framtíðarsýnina og kjarkinn til að taka ákvarðanir. Við viljum byggja upp Akureyri af ábyrgð, metnaði og trú á bæinn okkar.
Með því að kjósa Akureyrarlistann gefið þið okkur tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á bæjarmálin.
Fyrir ykkur og framtíð Akureyrar!