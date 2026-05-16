Til hamingju með daginn!

Kæru bæjarbúar. Takk fyrir móttökurnar, samtölin, spurningarnar (líka þær erfiðu), kaffibollana, kleinurnar, hvatninguna og meðbyrinn.
Við erum tilbúin til verka og teflum fram lista með góðri blöndu af þekkingu af stjórnsýslu og nýliðum í pólitík með þá sameiginlegu sýn að saman séum við sterkari. Við komumst lengra saman og við eigum að hlusta á og nýta krafta alls þess fólks sem býr hér í bæ.
Við ætlum okkur að opna eyrun og fyrsta verk okkar, fáum við umboð til, verður að endurvekja viðtalstíma bæjarfulltrúa - en slíkir hafa ekki verið haldnir allt kjörtímabilið. Bæjarfulltrúar eru fyrir bæjarbúa, við ætlum okkur að hlusta og koma á þeim breytingum sem nauðsynlegar eru svo öll geti haft það betra í fallega bænum okkar og eyjunum tveimur.
Í dag gefst okkur öllum tækifæri á að hafa áhrif á hvaða áherslur verða í Akureyrarbæ næstu fjögur árin. Við höfum teflt fram áherslum á sterka velferð, bætta þjónustu við eldri borgara, fólk með heilabilun og skylda sjúkdóma, börn inni í skólunum okkar, betri starfsaðstæður kennara, íslenskukennslu og inngildingu, óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu og skipulag fyrir alla hópa, fleiri möguleikum til samveru, m.a. í sundlauginni okkar, grósku í menningarlífi, vistvænar samgöngur, bætt aðgengi og Akureyri sem fer úr vörn og sækir fram með sterkum innviðum og atvinnustefnu til framtíðar.
Við trúum því að jöfn samfélög séu sterk samfélög. Við viljum létta ykkur daglega lífið og göngum einbeitt og samstíga í verkefnin sem framundan eru og vonumst eftir sterku umboði bæjarbúa til þess.