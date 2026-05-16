Tökum næstu skref

Kæru Akureyringar, Hríseyingar og Grímseyingar,
Í dag vil ég hvetja ykkur öll til þess að mæta á kjörstað. Sveitarstjórnarkosningar snúast um nærumhverfið okkar, þjónustuna sem við treystum á og framtíðina sem við viljum byggja saman í Akureyrarbæ. Hvert atkvæði skiptir máli.
Það hefur verið ótrúlega gefandi að fá að hitta ykkur víðsvegar um sveitarfélagið, hlusta á skoðanir og ræða framtíð Akureyrarbæjar. Við í Sjálfstæðisflokknum erum stolt af því sem hefur áunnist á kjörtímabilinu og það gleður okkur að sjá að yfir 90% íbúa segjast ánægðir með að búa í Akureyrarbæ, það er merki um samfélag sem byggir á sterkum grunni. Við stóðum við þau loforð sem við gáfum á kjörtímabilinu og erum stolt af þeim verkum sem hafa áunnist undir okkar stjórn. Það er okkur hjartans mál að Akureyrarbær standi ekki í stað heldur vaxi og dafni sem öflugt samfélag þar sem fólk sér tækifæri og horfir björtum augum til framtíðar.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á áframhaldandi ábyrgan og traustan rekstur bæjarins. Við viljum setja meiri kraft í uppbyggingu á fjölbreyttu húsnæði svo ungt fólk og fjölskyldur geti fest hér rætur og eldri borgarar geti notið húsnæðisöryggis á efri árum. Þá viljum við styrkja grunnþjónustuna, bæta aðgengi og lífsgæði fyrir einstaklinga með fatlanir og skapa samkeppnishæft og öflugt umhverfi fyrir atvinnulífið þar sem fyrirtæki geta vaxið og störfum fjölgað.
Á bak við þessi stefnumál stendur öflugur hópur fólks. Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri er skipaður fólki með fjölbreyttan bakgrunn, ólíka reynslu en fyrst og fremst sameiginlegan metnað fyrir sveitarfélagið okkar. Fólkið sem býr og starfar hér og þekkir samfélagið af eigin raun. Til að halda áfram að byggja upp öflugt samfélag þarf kjark til að taka ákvarðanir, ábyrgð til að standa við þær og kraft til að fylgja þeim eftir. Það eru þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir.
Við erum svo lánsöm að við búum í samfélagi þar sem við þekkjum hvert annað, hjálpumst að og viljum að öllum líði vel, hvort sem það er ungt fólk að stíga sín fyrstu skref, fjölskyldur að byggja sér framtíð eða eldri borgarar sem eiga skilið öryggi og góð lífsgæði. Framtíð bæjarins mótast af þeim ákvörðunum sem teknar eru í dag og þess vegna skiptir kosningadagurinn máli.
Nú er komið að því að ákveða í hvaða átt við viljum halda áfram. Ekki bara fyrir næstu fjögur árin heldur fyrir þá framtíð sem við viljum sjá fyrir samfélagið okkar. Ég trúi því að Akureyrarbær eigi sín bestu ár fram undan og ég vona að þið takið þátt í að móta þá framtíð með okkur. Ég óska eftir stuðningi ykkar við Sjálfstæðisflokkinn og hvet ykkur til að mæta á kjörstað í dag.