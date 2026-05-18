Maímánuður er sauðburðartími og víða er mikið að gera í fjárhúsum. Fólk vakir daga og nætur enda margt að líta í á stórum búum.
Þetta er skemmtilegasti tími ársins að sögn þeirra sem njóta þess að vera í sauðburði og oft ríkir eftirvænting eftir því hvernig lömb það eru sem fæðast.
Áhugi á forystufé hefur aukist á undanförnum árum og oft eru þau falleg á litinn. Þetta eru vitrar skepnur og margar sögur eru til af þeirra atferli sem hafa verið færðar í letur.
Á myndinni er Sigríður Atladóttir á Laxamýri með hreinræktuð forystulömb sem fæddust í vikunni og ef að líkum verða þau sett á í haust.