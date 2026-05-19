Samstaða og bjartsýni meðal eldri borgara

19. maí, 2026 - 10:46 Björn Snæbjörnsson
Björn Snæbjörnsson formaður LEB
Landsfundur LEB sem haldinn var í Reykjavík 29. apríl síðastliðinn markaði áfanga í baráttu eldri borgara á Íslandi. Um 170 fulltrúar auk gesta, alls staðar að af landinu komu saman til að ræða stöðu eldri borgara, móta stefnu til framtíðar og senda stjórnvöldum skýr skilaboð um þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir.

Fundurinn einkenndist af mikilli samstöðu, jákvæðum anda og einlægri trú fólks á að hægt sé að bæta hag þeirra eldri borgara sem búa við verstu kjörin. Það var greinilegt að þátttakendur komu til fundarins staðráðnir í að láta rödd sína heyrast.

Félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp á fundinum og fór yfir ábyrgð stjórnvalda gagnvart eldri borgurum og mikilvægi þess að tryggja örugga afkomu og gott húsnæði fyrir fólk á efri árum.

Þá flutti forseti ASÍ erindi þar sem lögð var áhersla á samstöðu verkalýðshreyfingarinnar með eldri borgurum og mikilvægi þess að verja lífeyris- og velferðarkerfið.

Framkvæmdastjóri ÖBÍ ávarpaði einnig fundinn og fór yfir sameiginlega hagsmuni öryrkja og eldri borgara. Þar kom skýrt fram að margir hópar innan okkar raða glíma við svipaðar áskoranir þegar kemur að framfærslu, húsnæði og félagslegu öryggi.

Á landsfundinum voru samþykktar metnaðarfullar ályktanir um kjaramál og húsnæðismál. Þar var meðal annars lögð áhersla á að stjórnvöld verði að tryggja eftirlaunaþegum mannsæmandi lífskjör. Alltof margir eldri borgarar lifa í dag undir fátæktarmörkum þrátt fyrir áratuga þátttöku á vinnumarkaði og mikilvægt framlag til samfélagsins.

Fundurinn kallaði eftir réttlátari skiptingu gæða; hækkun grunnlífeyris, hækkun almenns frítekjumarks og markvissum aðgerðum til að bæta stöðu þeirra sem verst standa.

Þá var einnig lögð rík áhersla á uppbyggingu hentugs og öruggs húsnæðis fyrir eldri borgara um allt land. Húsnæðisöryggi er ein af grunnforsendum góðra lífsgæða og þar þarf samfélagið allt að taka höndum saman.

Það sem stóð þó kannski upp úr var sá sterki samhugur sem ríkti meðal fundargesta. Þrátt fyrir alvarleg málefni ríkti gleði, hlýja og bjartsýni á fundinum.

Landsfundurinn sendi stjórnvöldum skýr skilaboð; samfélag sem sýnir eldri borgurum ekki virðingu og tryggir þeim ekki mannsæmandi kjör stendur á veikum grunni.

Framundan er mikil vinna. Það þarf áfram að opna augu stjórnvalda fyrir stöðu þeirra eldri borgara sem lifa við skort og fjárhagsáhyggjur. Það þarf að hlusta betur á reynslu og þarfir eldri borgara og tryggja að rödd þeirra fái raunverulegt vægi við ákvarðanatöku.

Einnig var rætt um mikilvægi þess að efla samtök og samstöðu eldri borgara um land allt. Til þess þarf aukinn stuðning frá ríkinu svo hægt sé að sinna hagsmunabaráttunni af enn meiri krafti. Sterk samtök eru forsenda þess að hægt sé að halda áfram að berjast fyrir bættum kjörum og auknum réttindum.

Á fundinum var kosin ný stjórn sem tekur nú við mikilvægu hlutverki á komandi misserum. Miklar væntingar eru bundnar við störf hennar og ljóst að verkefnin verða bæði mörg og krefjandi.

Landsfundurinn sýndi svo ekki verður um villst að eldri borgarar ætla að láta til sín taka. Samstaðan er sterk, viljinn til breytinga er mikill og baráttan fyrir réttlátara samfélagi heldur áfram.

Takk fyrir einstaklega árangursríkan fund og þá samstöðu sem einkenndi hann.

Munum að í okkar samfélagi eru eldri borgarar virði en ekki byrði.

  16 tillögur bárust í hönnunarsamkeppni um Akureyrarvöll

    • 19.05.2026
    Alls bárust 16 tillögur í opna framkvæmdasamkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og eru því 15 gildar tillögur nú til umfjöllunar hjá dómnefnd.

  Meirihlutaviðræður hafnar í Norðurþingi

    • 19.05.2026
    Viðræður Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar, Framsóknarflokks og Óskalistans eru hafnar  í Norðurþingi en alls hafa þessir flokkar sjö bæjarfulltrúa af níu. Sex flokkar náðu að koma inn fulltrúa/fulltrúum en það eru Velferð og M-listi Samfélagsins sem ekki eru aðila ða þessum viðræðum sem hófust formlega í morgun.

  Matreiðslunemar VMA luku önninni með glæsibrag

    • 18.05.2026
    Nemendur í 2. bekk í matreiðslu við VMA slógu glæsilegan lokatón á vorönnina með margrétta kvöldverði í Þrúðvangi, sal matvælabrautar í s.l viku þar sem fjölskyldum, samstarfsaðilum, matreiðslumeisturum, skólameistara og öðrum gestum var boðið að njóta sannkallaðs veisluborðs sem nemarnir höfðu framreitt.

  Sauðburðartími

    • 18.05.2026
    Maímánuður er sauðburðartími og víða er mikið að gera í fjárhúsum. Fólk vakir daga og nætur enda margt að líta í á stórum búum. Þetta er skemmtilegasti tími ársins að sögn þeirra sem njóta þess að vera í sauðburði og oft ríkir eftirvænting eftir því hvernig lömb það eru sem fæðast. Áhugi á forystufé hefur aukist á undanförnum árum og oft eru þau falleg á litinn. Þetta eru vitrar skepnur og margar sögur eru til af þeirra atferli sem hafa verið færðar í letur. Á myndinni er Sigríður Atladóttir á Laxamýri með hreinræktuð forystulömb sem fæddust í vikunni og ef að líkum verða þau sett á í haust.  

  Lítið eitt um skipulag og lítil samfélög

    • 18.05.2026
    Efst á baugi Flest bæir úti um land eru litlir, þeir viðkvæmir fyrir sveiflum og helstu áskoranir eru fólksfækkun og að halda atvinnustigi.

  Öldungaráð Akureyrarbæjar Ánægja með frístundastyrki en tekjuviðmið of lág

    • 18.05.2026
    Öldungaráð Akureyrarbæjar hefur lýst yfir óánægju með að tekjuviðmið séu of lág í nýjum tekjutengdum frístundastyrk fyrir eldri borgara en ákveðið hefur verið að innleiða slíkan styrk á Akureyri.

  Lokaorðið - Innviðaskuld og sviðsmyndir

    • 17.05.2026
    Orðin “innviðaskuld og sviðsmyndir” glymja dag eftir dag á öldum ljósvakans.

  Grímsey - Styrkur til uppbyggingar gönguleiðar að heimskautsbaugnum

    • 17.05.2026
    Grímsey hefur hlotið styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða upp á tæplega 11 milljónir króna til að bæta aðgengi og öryggi á einni vinsælustu gönguleið eyjarinnar – leiðinni að heimskautsbaugstákninu við Básavík.
