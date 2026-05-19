Samstaða og bjartsýni meðal eldri borgara

Landsfundur LEB sem haldinn var í Reykjavík 29. apríl síðastliðinn markaði áfanga í baráttu eldri borgara á Íslandi. Um 170 fulltrúar auk gesta, alls staðar að af landinu komu saman til að ræða stöðu eldri borgara, móta stefnu til framtíðar og senda stjórnvöldum skýr skilaboð um þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir.
Fundurinn einkenndist af mikilli samstöðu, jákvæðum anda og einlægri trú fólks á að hægt sé að bæta hag þeirra eldri borgara sem búa við verstu kjörin. Það var greinilegt að þátttakendur komu til fundarins staðráðnir í að láta rödd sína heyrast.
Félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp á fundinum og fór yfir ábyrgð stjórnvalda gagnvart eldri borgurum og mikilvægi þess að tryggja örugga afkomu og gott húsnæði fyrir fólk á efri árum.
Þá flutti forseti ASÍ erindi þar sem lögð var áhersla á samstöðu verkalýðshreyfingarinnar með eldri borgurum og mikilvægi þess að verja lífeyris- og velferðarkerfið.
Framkvæmdastjóri ÖBÍ ávarpaði einnig fundinn og fór yfir sameiginlega hagsmuni öryrkja og eldri borgara. Þar kom skýrt fram að margir hópar innan okkar raða glíma við svipaðar áskoranir þegar kemur að framfærslu, húsnæði og félagslegu öryggi.
Á landsfundinum voru samþykktar metnaðarfullar ályktanir um kjaramál og húsnæðismál. Þar var meðal annars lögð áhersla á að stjórnvöld verði að tryggja eftirlaunaþegum mannsæmandi lífskjör. Alltof margir eldri borgarar lifa í dag undir fátæktarmörkum þrátt fyrir áratuga þátttöku á vinnumarkaði og mikilvægt framlag til samfélagsins.
Fundurinn kallaði eftir réttlátari skiptingu gæða; hækkun grunnlífeyris, hækkun almenns frítekjumarks og markvissum aðgerðum til að bæta stöðu þeirra sem verst standa.
Þá var einnig lögð rík áhersla á uppbyggingu hentugs og öruggs húsnæðis fyrir eldri borgara um allt land. Húsnæðisöryggi er ein af grunnforsendum góðra lífsgæða og þar þarf samfélagið allt að taka höndum saman.
Það sem stóð þó kannski upp úr var sá sterki samhugur sem ríkti meðal fundargesta. Þrátt fyrir alvarleg málefni ríkti gleði, hlýja og bjartsýni á fundinum.
Landsfundurinn sendi stjórnvöldum skýr skilaboð; samfélag sem sýnir eldri borgurum ekki virðingu og tryggir þeim ekki mannsæmandi kjör stendur á veikum grunni.
Framundan er mikil vinna. Það þarf áfram að opna augu stjórnvalda fyrir stöðu þeirra eldri borgara sem lifa við skort og fjárhagsáhyggjur. Það þarf að hlusta betur á reynslu og þarfir eldri borgara og tryggja að rödd þeirra fái raunverulegt vægi við ákvarðanatöku.
Einnig var rætt um mikilvægi þess að efla samtök og samstöðu eldri borgara um land allt. Til þess þarf aukinn stuðning frá ríkinu svo hægt sé að sinna hagsmunabaráttunni af enn meiri krafti. Sterk samtök eru forsenda þess að hægt sé að halda áfram að berjast fyrir bættum kjörum og auknum réttindum.
Á fundinum var kosin ný stjórn sem tekur nú við mikilvægu hlutverki á komandi misserum. Miklar væntingar eru bundnar við störf hennar og ljóst að verkefnin verða bæði mörg og krefjandi.
Landsfundurinn sýndi svo ekki verður um villst að eldri borgarar ætla að láta til sín taka. Samstaðan er sterk, viljinn til breytinga er mikill og baráttan fyrir réttlátara samfélagi heldur áfram.
Takk fyrir einstaklega árangursríkan fund og þá samstöðu sem einkenndi hann.
Munum að í okkar samfélagi eru eldri borgarar virði en ekki byrði.