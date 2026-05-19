Lögreglan vill löggæsludróna í Hrísey og Grímsey

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir heimild frá bæjaryfirvöldum til að setja upp löggæsludróna í Grímsey og Hrísey. Áður hafa tveir slíkir drónar verið settir upp á Akureyri.
Drónarnir bæta öryggi og viðbragð í einangruðum byggðum þar sem ekki er föst viðvera lögreglu. Drónarnir þykja betri kostur en fastar löggæslumyndavélar, en drónarnir nýtast sem „fyrsta viðbragð,“ komi eitthvað upp í eyjunum.
Farið er fram á að Akureyrarbær fjármagni kaup á drónunum, en kostnaður nemur um 3,7 milljónum króna á hvorum stað. Lögregla mun sjá um rekstur, þjálfun starfsfólks og mönnun.