Vísinda- og fræðsludagur HSN haldinn í fyrsta sinn

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) stendur fyrir Vísinda- og fræðsludegi í fyrsta sinn á morgun miðvikudaginn 20. maí 2026. Viðburðurinn verður haldinn í Hömrum, Menningarhúsinu Hofi á Akureyri og hefst kl. 12:30.
Vísinda- og fræðsludagurinn er vettvangur fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu og nema í greininni til að kynna sér nýjustu rannsóknir og lausnir, deila þekkingu og efla faglegt samstarf.
Styrkjum grunninn
„Vísinda- og fræðsludagurinn er mikilvægt skref í að efla faglegt samstarf og miðlun þekkingar innan heilbrigðisþjónustunnar,“ segir Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar. „Með því að skapa vettvang þar sem fagfólk og nemar koma saman til að deila reynslu, kynna rannsóknir og ræða framtíðina, ekki síst hlutverk tækninnar, erum við að styrkja grunninn að áframhaldandi þróun þjónustunnar til hagsbóta fyrir samfélagið.“
Fjölbreytt dagskrá
Dagskráin verður fjölbreytt og fræðandi með áhugaverðum erindum og umræðum. Fagfólk HSN kynnir verkefni og rannsóknir sem snerta á ólíkum þáttum í starfi og þjónustu HSN; sálfélagslegri þjónustu, þjónustu við aldraða, stafræna heilsu, þróun þverfaglegrar teymisvinnu og fleira. Dagskrána í heild sinni má finna hér. Í lok dags fara fram pallborðsumræður undir yfirskriftinni „Tækifæri í þróun á þjónustu með tæknina að vopni“, þar sem horft verður til framtíðar heilbrigðisþjónustunnar og hlutverks tækninnar í þróun hennar.