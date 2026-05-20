Systkinasveitin Blood Harmony með útgáfutónleika í Menningarhúsinu Bergi

20. maí, 2026 - 11:14 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi,…
Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00.

Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00. Það var í miðjum heimsfaraldri sem þau Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsbörn gáfu sér loks tíma til að koma saman í þeim tilgangi að búa til tónlist en Örn og Ösp hafa í gegnum tíðina unnið heilmikið saman, til að mynda í hljómsveitinni Brother Grass.

Þeim hafði þó ekki tekist að fá yngstu systurina, Björk til liðs við sig en nú, þegar þau voru öll flutt norður á æskuslóðirnar í Svarfaðardal var tækifærið. Þau byrjuðu með reglulega streymistónleika við góðir undirtektir og þegar faraldrinum lauk voru þau búin að hljóðrita fyrsta lagið, en það gerðu þau í heimagerðu stúdíói í kjallaranum á æskuheimili þeirra, Tjörn.

Síðan þá hafa þau spilað víðsvegar um landið og einnig ferðast um Bretland og Skandinavíu á tónleikaferðalagi, þar sem þau komu fram m.a. á þjóðlagahátíðinni Cambridge Folk Festival, Belladrum Tartan Heart Festival í skosku hálöndunum og Nordic Folk Alliance í Svíþjóð.

Nú, fimm árum síðar (og þrem meðgöngum) er loks komið að því að fagna útgáfunni. Með þeim leika þeir Þorvaldur Þór Þorvaldsson á trommur og Sigmar Þór Matthíasson á kontrabassa.

Tónleikarnir hefjast kl 20:00. Miðaverð er 7500 og er selt í hurð. Forsala er í gangi á bókasafni Dalvíkurbyggðar þar sem miðaverð er 6500 kr en henni lýkur kl. 17:00 á tónleikadegi.

Tónleikarnir eru styrktir af Menningarráði Dalvíkurbyggðar. 

Til baka

Nýjast

  • Systkinasveitin Blood Harmony með útgáfutónleika í Menningarhúsinu Bergi

    • 20.05.2026
    Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00. Það var í miðjum heimsfaraldri sem þau Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsbörn gáfu sér loks tíma til að koma saman í þeim tilgangi að búa til tónlist en Örn og Ösp hafa í gegnum tíðina unnið heilmikið saman, til að mynda í hljómsveitinni Brother Grass. 

  • Götuhornið - Erum við að svelta afrekskrakkana okkar?

    • 19.05.2026
    Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta „bómullaruppeldi“ þar sem allir eiga að vera jafnir, enginn má skara fram úr og það má varla hrósa neinum sérstaklega fyrir frábæra frammistöðu, sé farið að hafa neikvæð áhrif á afrekskrakkana okkar.

  • Lögreglan vill löggæsludróna í Hrísey og Grímsey

    • 19.05.2026
    Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir heimild frá bæjaryfirvöldum til að setja upp löggæsludróna í Grímsey og Hrísey. Áður hafa tveir slíkir drónar verið settir upp á Akureyri

  • Vísinda- og fræðsludagur HSN haldinn í fyrsta sinn

    • 19.05.2026
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) stendur fyrir Vísinda- og fræðsludegi í fyrsta sinn á morgun miðvikudaginn 20. maí 2026. Viðburðurinn verður haldinn í Hömrum, Menningarhúsinu Hofi á Akureyri og hefst kl. 12:30.

  • 16 tillögur bárust í hönnunarsamkeppni um Akureyrarvöll

    • 19.05.2026
    Alls bárust 16 tillögur í opna framkvæmdasamkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og eru því 15 gildar tillögur nú til umfjöllunar hjá dómnefnd.

  • Samstaða og bjartsýni meðal eldri borgara

    • 19.05.2026
    Landsfundur LEB sem haldinn var í Reykjavík 29. apríl síðastliðinn markaði áfanga í baráttu eldri borgara á Íslandi. Um 170 fulltrúar auk gesta, alls staðar að af landinu komu saman til að ræða stöðu eldri borgara, móta stefnu til framtíðar og senda stjórnvöldum skýr skilaboð um þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir.

  • Meirihlutaviðræður hafnar í Norðurþingi

    • 19.05.2026
    Viðræður Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar, Framsóknarflokks og Óskalistans eru hafnar  í Norðurþingi en alls hafa þessir flokkar sjö bæjarfulltrúa af níu. Sex flokkar náðu að koma inn fulltrúa/fulltrúum en það eru Velferð og M-listi Samfélagsins sem ekki eru aðila ða þessum viðræðum sem hófust formlega í morgun.

  • Matreiðslunemar VMA luku önninni með glæsibrag

    • 18.05.2026
    Nemendur í 2. bekk í matreiðslu við VMA slógu glæsilegan lokatón á vorönnina með margrétta kvöldverði í Þrúðvangi, sal matvælabrautar í s.l viku þar sem fjölskyldum, samstarfsaðilum, matreiðslumeisturum, skólameistara og öðrum gestum var boðið að njóta sannkallaðs veisluborðs sem nemarnir höfðu framreitt.

  • Sauðburðartími

    • 18.05.2026
    Maímánuður er sauðburðartími og víða er mikið að gera í fjárhúsum. Fólk vakir daga og nætur enda margt að líta í á stórum búum. Þetta er skemmtilegasti tími ársins að sögn þeirra sem njóta þess að vera í sauðburði og oft ríkir eftirvænting eftir því hvernig lömb það eru sem fæðast. Áhugi á forystufé hefur aukist á undanförnum árum og oft eru þau falleg á litinn. Þetta eru vitrar skepnur og margar sögur eru til af þeirra atferli sem hafa verið færðar í letur. Á myndinni er Sigríður Atladóttir á Laxamýri með hreinræktuð forystulömb sem fæddust í vikunni og ef að líkum verða þau sett á í haust.  
Sjá meira