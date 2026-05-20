Systkinasveitin Blood Harmony með útgáfutónleika í Menningarhúsinu Bergi

Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00. Það var í miðjum heimsfaraldri sem þau Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsbörn gáfu sér loks tíma til að koma saman í þeim tilgangi að búa til tónlist en Örn og Ösp hafa í gegnum tíðina unnið heilmikið saman, til að mynda í hljómsveitinni Brother Grass.
Þeim hafði þó ekki tekist að fá yngstu systurina, Björk til liðs við sig en nú, þegar þau voru öll flutt norður á æskuslóðirnar í Svarfaðardal var tækifærið. Þau byrjuðu með reglulega streymistónleika við góðir undirtektir og þegar faraldrinum lauk voru þau búin að hljóðrita fyrsta lagið, en það gerðu þau í heimagerðu stúdíói í kjallaranum á æskuheimili þeirra, Tjörn.
Síðan þá hafa þau spilað víðsvegar um landið og einnig ferðast um Bretland og Skandinavíu á tónleikaferðalagi, þar sem þau komu fram m.a. á þjóðlagahátíðinni Cambridge Folk Festival, Belladrum Tartan Heart Festival í skosku hálöndunum og Nordic Folk Alliance í Svíþjóð.
Nú, fimm árum síðar (og þrem meðgöngum) er loks komið að því að fagna útgáfunni. Með þeim leika þeir Þorvaldur Þór Þorvaldsson á trommur og Sigmar Þór Matthíasson á kontrabassa.
Tónleikarnir hefjast kl 20:00. Miðaverð er 7500 og er selt í hurð. Forsala er í gangi á bókasafni Dalvíkurbyggðar þar sem miðaverð er 6500 kr en henni lýkur kl. 17:00 á tónleikadegi.
Tónleikarnir eru styrktir af Menningarráði Dalvíkurbyggðar.