Jaxlar stefna til Færeyja

Nú í morgun hélt tæplega 40 manna hópur fyrrum sjómanna áleiðis austur á Seyðisfjörð og stefnan er tekin á Færeyjar með Norrænu í kvöld.
Þetta að uppistöðu sami hópur og fór til Þýskalands í vor og til Englands í fyrra. Nú sem fyrr eru það Sigfús Helgason og Davíð Hauksson sem standa að þessu ævintýri og framundan er viðamikil dagskrá um allar eyjarnar. Hópurinn tekur með sér rútu frá SBA-Norðurleið og farið verður víða um Færeyjar.
Einnig er gaman að segja frá því að með í för verður skipslíkanið af Stellunum svokölluðu sem einmitt eins og flestir vita voru á sínum tíma keyptar af ÚA frá Klakksvík í Færeyjum og verður sérstök athöfn þar þegar líkanið verður til sýnis.
Sigfús segir að mikil tilhlökkun sé að fara þessa ferð og ekki síst að hitt kæra vini okkar en sterk vinabönd hafa myndast, einmitt í þessu svokallaða Stelluverkefni.
Hópurinn mun dvelja í Færeyjum í sex daga og koma heim aftur þann 27 maí.