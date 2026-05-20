Framsýn varar við brostnum forsendum kjarasamninga: „Stjórnvöld hafa brugðist“

20. maí, 2026 - 23:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar
Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags fór fram í kvöld, miklar og heitar umræður urðu um kjaramál og yfirlýsingar Seðlabankastjóra fyrr í dag eftir stýrivaxtahækkun bankans. Að mati fundargesta virðist sem það sé mat bankans að verðbólgan og hátt vaxtastig í þjóðfélaginu sé verkalýðshreyfingunni einni að kenna. Ákveðið var að álykta um málið og senda út skýr skilaboð frá fundinum um stöðuna í efnahagsmálum. Að mati fundarmanna eru núverandi kjarasamningar í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Ekki þarf að taka fram að ályktunin var samþykkt samhljóða með lófaklappi.

„Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags lýsir yfir þungum áhyggjum af þeirri stöðu sem er að teiknast upp í efnahagsmálum og atvinnumálum á landsbyggðinni. Stjórnvöldum hefur ekki tekist að ná böndum á verðbólgu og hátt vaxtastig leggur þungar byrðar á launafólk og atvinnulíf. Raunveruleg hætta er á frekari kólnun í hagkerfinu og að forsendur kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins bresti þegar þeir koma til endurskoðunar í september 2026.

Framsýn stéttarfélag gagnrýnir harðlega forgangsröðun fjármála ríkis og sveitarfélaga. Stjórnvöld hafa ekki stutt við þau markmið sem sett voru við gerð kjarasamninga og í mörgum tilfellum ýtt undir verðbólgu með gjaldtöku og skattlagningu sem hefur bein áhrif á útgjöld heimila. Aðgerðir stjórnvalda hafa einnig neikvæð áhrif á atvinnulíf á óvissutímum og ógna heilsársstörfum í viðkvæmum byggðum, nú síðast með boðaðri skattahækkun á sjó- og baðlón víða um land.

Framsýn stéttarfélag mun áfram sem hingað til berjast fyrir bættum kjörum félagsmanna fyrir mannsæmandi launum, öruggu starfsumhverfi og velferð sem stendur undir nafni. Því miður hefur borið á því að lagasetningar og boðaðar breytingar á velferðarkerfinu séu settar fram án nægilegs samráðs við verkalýðshreyfinguna og stundum með þeim hætti að þær bitni harðast á þeim sem hafa minnst milli handanna, ekki síst á landsbyggðinni.

Aðalfundurinn krefst þess að ríkistjórn sem kennir sig við jöfnuð og réttlæti virði skoðanir heildarsamtaka launafólks, ekki síst með góðu samstarfi á jafnréttisgrundvelli" segir í ályktun aðalfundar Framsýnar.

