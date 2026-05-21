Guðlaugur Aðalsteinsson fyrstur í mark í fyrsta Eyjafjarðarspretthring ársins

21. maí, 2026 - 09:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Eins og tíðkast í öllum merkum hjólreiðakeppnum klæðist fyrsti hjólari gulri treyju þegar i mark er komið. Rakarinn góðkunni Guðlaugur Aðalsteinsson er hér að klæðast þeirri gulu. Mynd aðsend

Í gær fór fram fyrsta hjólamót ársins á Akureyri þegar Pedal.is stóð fyrir hinum skemmtilega Eyjafjarðarspretthring. Keppendur hjóluðu saman austur yfir Leiruveg áður en sjálf keppnin hófst á fljúgandi starti eftir beygjuna fram fjörðinn.

Frábær mæting var í mótið og samhliða keppninni fór einnig fram samhjól undir leiðsögn Hafdísar Sigurðardóttir, hjóladrottningar Akureyrar. Þar gafst hjólurum á öllum getustigum kostur á að njóta góðs félagsskapar og hjóla saman fallegan Eyjafjarðarhring.
 
Keppnin sjálf var afar spennandi en það var Guðlaugur Aðalsteinsson úr hópnum "Enn ein hjólagrúppan" sem stóð uppi sem sigurvegari eftir kraftmikinn endasprett. Hann kom örugglega fyrstur í mark og sýndi enn á ný þann styrk og dugnað sem hann er þekktur fyrir, bæði á hjólinu og í ræktinni. Gula treyjan fór því sannarlega á réttan mann að þessu sinni.
    Nú í morgun hélt tæplega 40 manna hópur fyrrum sjómanna áleiðis austur á Seyðisfjörð og stefnan er tekin á Færeyjar með Norrænu í kvöld.

    Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags fór fram í kvöld, miklar og heitar umræður urðu um kjaramál og yfirlýsingar Seðlabankastjóra fyrr í dag eftir stýrivaxtahækkun bankans. Að mati fundargesta virðist sem það sé mat bankans að verðbólgan og hátt vaxtastig í þjóðfélaginu sé verkalýðshreyfingunni einni að kenna. Ákveðið var að álykta um málið og senda út skýr skilaboð frá fundinum um stöðuna í efnahagsmálum. Að mati fundarmanna eru núverandi kjarasamningar í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Ekki þarf að taka fram að ályktunin var samþykkt samhljóða með lófaklappi.

    L-listinn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn kynna á morgun nýjan málefnasamning flokkanna fyrir komandi kjörtímabil. Kynningin fer fram í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli og hefst klukkan 13:00.

    Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðislfokksins verður næsti bæjarstjóri á Akureyri. Ásthildur Sturludóttir fráfarandi bæjarstjóri á Akureyri segir frá á samfélagsmiðlum að hún láti af störfum um komandi mánaðarmót.

    Samkvæmt mjög áreiðanlegum heimildum sem Vikublaðið treystir hefur tekist samkomulag um myndum nýs meirirhluta L, D og B lista í bæjarstjórn Akureyrar

    Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00. Það var í miðjum heimsfaraldri sem þau Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsbörn gáfu sér loks tíma til að koma saman í þeim tilgangi að búa til tónlist en Örn og Ösp hafa í gegnum tíðina unnið heilmikið saman, til að mynda í hljómsveitinni Brother Grass. 

    Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta „bómullaruppeldi" þar sem allir eiga að vera jafnir, enginn má skara fram úr og það má varla hrósa neinum sérstaklega fyrir frábæra frammistöðu, sé farið að hafa neikvæð áhrif á afrekskrakkana okkar.

    Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir heimild frá bæjaryfirvöldum til að setja upp löggæsludróna í Grímsey og Hrísey. Áður hafa tveir slíkir drónar verið settir upp á Akureyri
