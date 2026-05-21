Guðlaugur Aðalsteinsson fyrstur í mark í fyrsta Eyjafjarðarspretthring ársins

Eins og tíðkast í öllum merkum hjólreiðakeppnum klæðist fyrsti hjólari gulri treyju þegar i mark er komið. Rakarinn góðkunni Guðlaugur Aðalsteinsson er hér að klæðast þeirri gulu. Mynd aðsend
Í gær fór fram fyrsta hjólamót ársins á Akureyri þegar Pedal.is stóð fyrir hinum skemmtilega Eyjafjarðarspretthring. Keppendur hjóluðu saman austur yfir Leiruveg áður en sjálf keppnin hófst á fljúgandi starti eftir beygjuna fram fjörðinn.
Frábær mæting var í mótið og samhliða keppninni fór einnig fram samhjól undir leiðsögn Hafdísar Sigurðardóttir, hjóladrottningar Akureyrar. Þar gafst hjólurum á öllum getustigum kostur á að njóta góðs félagsskapar og hjóla saman fallegan Eyjafjarðarhring.
Keppnin sjálf var afar spennandi en það var Guðlaugur Aðalsteinsson úr hópnum "Enn ein hjólagrúppan" sem stóð uppi sem sigurvegari eftir kraftmikinn endasprett. Hann kom örugglega fyrstur í mark og sýndi enn á ný þann styrk og dugnað sem hann er þekktur fyrir, bæði á hjólinu og í ræktinni. Gula treyjan fór því sannarlega á réttan mann að þessu sinni.