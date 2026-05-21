Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

Frá fundinum í dag frá vinstri: Gunnar Már Gunnarsson, Sunna Hlín Jóhannesdóttir af B-lista, Heimir Örn Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir af D-lista og Óðinn Svan Óðinsson, Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir af L-lista
Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag.
Þar segir meðal annars:
Akureyrarbær er öflugt sveitarfélag með góða innviði og grunnþjónustu. Samfélögin okkar eru fjölskylduvæn og heilnæm og við tökum vel á móti nýjum íbúum.
Á næstu árum ætlum við að sækja fram bæði í atvinnuuppbyggingu og í þjónustu við íbúa.
Málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar leggur grunn að ábyrgri og framsækinni uppbyggingu Akureyrarbæjar.
Við ætlum að styrkja atvinnulíf, bæta þjónustu og einfalda stjórnsýslu, ásamt því að gæta aðhalds í fjármálum.
Sérstök áhersla verður lögð á húsnæðismál, skipulag, samgöngur og umhverfi, auk þess sem við ætlum að efla menningarstarf, íþróttir og tómstundir.
Við viljum bæta lífsgæði eldri borgara, styrkja velferð barna og byggja upp hindrunarlaust samfélag. Þá verður hagsmunagæsla Akureyrarbæjar stórefld, með áherslu á heilbrigðisþjónustu, menntun,samgöngur og öryggi.
Þjónusta, atvinna og fjármál:
- Setjum atvinnumál í öndvegi með skýrum og sýnilegum hætti.
- Forgangsröðum rétt í stjórnsýslu og vinnum agaða fjármálastefnu.
- Bætum stafræna þjónustu og nýtum gervigreind með markvissum hætti.
- Sýnum ábyrgð og aðhald í útgjöldumog gerum rekstur bæjarins sjálfbæran.
- Leggjum okkar að mörkum í að ná niður verðbólgu og vöxtum.
- Nýtum allt svigrúm til að lækka álögur og gjöld heimila og fyrirtækja.
- Styðjum við frumkvöðla og vaxandi nýsköpunarumhverfi.
- Höldum áfram að styðja við uppbyggingu og þróun millilandaflugs.
- Endurvekjum viðtalstíma bæjarfulltrúa og eflum samráð við fyrirtæki og íbúa.
Skipulag fyrir samfélag í vexti
- Vinnum nýtt og metnaðarfullt aðalskipulag.
- Fjölgum atvinnu- og iðnaðarlóðum og setjum fram framtíðarsýn fyrir uppbyggingu hafnarsvæða.
- Tökum upp betra eftirlit með framkvæmdum bæjarins.
- Stuðlum að uppbyggingu hagkvæms húsnæðis fyrir ungt fólk og efnaminni.
- Skipuleggjum fjölbreytta byggð fyrir ólíkar þarfir.
- Bætum aðgengi að miðbænum og vinnum að bættu skipulagi bílastæðamála.
- Endurskoðum fyrirkomulag á gjöldum á nýbyggingar.
- Hefjum undirbúning á nýrri slökkvistöð og aðstöðu fyrir viðbragðsaðila.
Umhverfi og samgöngur
- Setjum umferðaröryggi skólabarna á oddinn, bæði í skipulagi og við framkvæmdir.
- Innleiðum 3–30–300 og stuðlum þannig að bættri líðan íbúa.
- Byggjum ekki of þétt í nýjum hverfum.
- Drögum úr svifryki og kaupum nýjan svifryksmæli.
- Endurskoðum aðgerðaáætlun fyrir umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar.
- Verndum sérkenni eldri byggðar og menningarsögulegra minja.
- Gerum bæinn okkar hjólavænni.
- Setjum aukinn metnað í gönguog hjólaleiðir og setjum upp hjólreiðaskýli í miðbænum.
- Skoðum nýjar lausnir í almenningssamgöngum.
- Aðlögum sveitarfélagið að áhrifum loftslagsbreyting.
Skemmtilegur og fallegur bær
- Fegrum miðbæinn og stuðlum þannig að blómstrandi mannlífi sem dregur til sín
fólk og fyrirtæki. Frískum upp á Skátagilið, göngugötuna og komum upp útisviði miðsvæðis.
- Höldum áfram að styðja við viðburðahald og fjölbreyttar hátíðir allt árið um kring.
- Stækkum Menningarsjóð Akureyrarbæjar og hlúum að öflugri grasrót.
- Endurvekjum skapandi sumarstörf.
- Stuðlum að því að komið verði á fót skólakór á grunnskólastiginu.
- Höldum bænum okkur snyrtilegum og fallegum.
- Gerum Lystigarðinn að heilsársáfangastað.
- Höldum áfram að endurnýja leikvelli í hverfum og á eyjunum.
Íþróttir og tómstundir
- Vinnum að nýrri framtíðarsýn fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja.
- Klárum uppbyggingu og frágang á svæði KA.
- Hefjum metnaðarfulla uppbyggingu á Þórssvæðinu.
- Bætum aðgengi barna með fötlun að íþróttum og tómstundum.
- Aukum frístundastyrk og höldum áfram að þróa verkefnið.
- Eflum íþróttatengda ferðaþjónustu allt árið um kring.
- Styrkjum félagsmiðstöðva- og klúbbastarf fyrir öll börn og ungmenni.
- Styðjum við verkefni eins og Íþróttafélaginn og Allir með.
- Höldum áfram með sumarfrístund barna og aukum úrval sumarnámskeiða.
- Hugum vel að viðhaldi og öryggismálum á hestastígum.
Lífsgæði á efri árum
- Tryggjum Félagi eldri borgara betri félagsaðstöðu.
- Skipuleggjum lóðir undir lífsgæðakjarna og fyrir 60+ íbúðir.
- Samþættum þjónustu við eldri borgara og komum upp heilsueflandi heimsóknum.
- Tökum upp gjaldfrjáls bílastæði í miðbænum fyrir eldri borgara.
- Höfum gjaldtöku á þjónustu við eldri borgara hóflega.
- Aukum framboð tómstunda, t.d. með verkefninu Karlar í skúrum.
- Eflum Virk efri ár og tryggjum aðgengi allra að verkefninu.
Velferð barna
- Aukum gæði náms í grunnskólum, með áherslu á grunnfærni. Eflum foreldrasamstarf.
- Þróum áfram leikskólastarf og bætum starfsumhverfi.
- Fylgjum Farsæld barna eftir og tryggjum viðeigandi stuðningsúrræði hverju sinni.
- Þróum stoðþjónustu með farteymi sérfræðinga.
- Komum betur til móts við foreldra meðan við brúum bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla.
- Styrkjum starfsemi Hlíðarskóla og styttum biðlista.
- Höldum áfram með framkvæmdir við Glerárskóla og förum í nauðsynlegar endurbætur á Síðuskóla.
- Hefjum undirbúning og hönnun á nýrri álmu við Lundarskóla og á nýju Lundarseli.
- Eflum heilbrigði, vellíðan og matargleði barna með góðum og næringarríkum mat.
- Stuðlum að fjölbreyttri list- og verkgreinakennslu í öllum grunnskólum.
- Aukum forvarnarstarf í breiðu samstarfi við hagaðila og önnur embætti.
Hindrunarlaust samfélag
- Sköpum nýja framtíðarsýn fyrir Brekkukot og Skógarlund.
- Höldum áfram vandaðri uppbyggingu á sérstökum búsetuúrræðum.
- Styttum biðlista fyrir félagslegar íbúðir og greiðum leiðina að aukinni sjálfseignastefnu.
- Tryggjum bætta þjónustu við fullorðna einstaklinga og börn með einhverfu.
- Þrýstum á að komið verði á fót sértæku úrræði fyrir fólk sem greinist með heilabilun.
Stóreflum hagsmunagæslu
- Við ætlum að stórefla hagsmunagæslu Akureyrarbæjar og standa vörð um
lykilstofnanir bæjarins, sem og um þjónustu ríkisins á svæðinu. Þetta
viljum við gera í nánu samstarfi við nágrannasveitarfélög okkar.
- Við ætlum að beita okkur fyrir öruggari og betri samgöngum við höfuðborgarsvæðið.
- Við ætlum að standa vörð um sterka heilbrigðisþjónustu.
- Við ætlum að efla þjóðaröryggi og viðbragðsgetu á Norðurlandi.
- Við ætlum að berjast fyrir stækkun Verkmenntaskólans á Akureyri.
- Við ætlum að standa vörð um samgöngur við Hrísey og Grímsey og tryggja að eyjasamfélögin fái sanngjarna úthlutun byggðakvóta.
- Við ætlum að efla Háskólabæinn Akureyri.
- Við ætlum að sækja stuðning í öflugt menningarstarf fyrir allan landshlutann.
- Við ætlum að endurvekja Vetraríþróttamiðstöð Íslands og tryggja þannig uppbyggingu vetraríþróttamannvirkja.
Eins og fram kom í gær er Berglind Ósk Guðmundsdóttir af D-lista bæjarstjóri, formaður bæjarráðs er Óðinn Svan Óðinsson af L-lista forseti bæjarráðs er Gunnar Már Gunnarsson af B-lista.