17 teymi hefja þátttöku í Slipptöku DriftarEA

Sautján nýsköpunarteymi hafa hafið þátttöku í Slipptökunni hjá Drift EA. Að sögn Sesselju Ingibjörgu Barðdal, framkvæmdastýru Driftar EA er Slipptakan öflugt verkfæri fyrir frumkvöðla sem vilja taka hugmyndir sínar á næsta stig.Frá þessu segir í tilkynningu.
„Slipptakan snýst fyrst og fremst um að hjálpa góðum hugmyndum að komast hraðar áfram. Þarna fá þátttakendur tækifæri til að þróa viðskiptahugmyndir sínar áfram og undirbúa næstu skref fyrirtækjanna. Það skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli að frumkvöðlar fái tækifæri til að prófa hugmyndir sínar, fá hreinskilna endurgjöf og byggja upp tengslanet á fyrstu stigum verkefnisins,“ segir Sesselja I. Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Driftar EA.
Þetta er í þriðja sinn sem Drift EA heldur Slipptöku, en sú fyrsta fór fram árið 2024.
„Það er greinilegt að frumkvöðlaumhverfið á Norðurlandi er í mikilli sókn. Áhugi á verkefninu hefur vaxið jafnt og þétt og með hópnum í ár hafa um 40 teymi á Norðurlandi tekið þátt í Slipptökuferlinu hjá Drift EA”, segir Sesselja.
Fjölbreytt verkefni úr ólíkum geirum
Verkefnin sem taka þátt í Slipptökunni í ár endurspegla fjölbreytni og metnað í norðlensku frumkvöðlasamfélagi að sögn Sesselju. Þar má meðal annars finna verkefni á sviði sjálfbærrar uppbyggingar, heilbrigðis- og velferðarlausna, matvæla og drykkjarvöru, skapandi greina, hugbúnaðar, ferðaþjónustu og grænnar tækni.
„Það sem gerir Slipptökuna svo skemmtilega er hversu ólík verkefnin eru. Þar mætast fólk úr alls konar geirum með mismunandi bakgrunn en sameiginlegan drifkraft til að skapa eitthvað nýtt og búa til nýjar lausnir,” segir Sesselja.
Að lokinni Slipptökunni tekur við valferli þar sem stjórn Driftar EA metur hvaða teymi komast áfram í Hlunninn (e. incubator), áframhaldandi stuðningsumhverfi Driftar EA. Þar fá teymi aðgang að vinnuaðstöðu, handleiðslu og sérfræðiráðgjöf í allt að eitt ár ásamt möguleika á fjárfestingu.
„Slipptakan er mikilvægur stökkpallur fyrir frumkvöðla sem vilja þróa hugmyndir sínar áfram. Þó öll verkefni fari kannski ekki áfram í Hlunninn sjáum við aftur og aftur hversu mikið teymi ná að styrkja verkefnin sín í gegnum ferlið, byggja upp tengslanet og undirbúa næstu skref í sinni vegferð,“ segir Sesselja.
Þátttakendur í Slipptökunni á síðasta ári