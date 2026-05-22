Skipulagsráð býður Heilsuvernd lóð við Borgarmóa

Meirihluti skipulagsráðs hefur lagt til að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa án auglýsingar en Heilsuvernd hefur í hyggju að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir eldri borgara, þar á meðal fyrir tímabundnar dvalir, endurhæfingu og leiguíbúðir. Heilsuvernd óskaði eftir að byggja á lóð númer 23 við Þingvallastræti en fékk ekki.
Endanleg úthlutun getur þó ekki farið fram fyrr en skipulagsbreytingum hefur verið lokið og skrifað hefur verið undir samkomulag um starfsemina. Skipulagsráð leggur jafnframt áherslu á að þrátt fyrir að fyrirhuguð uppbygging verði að meginstefnu ætluð þjónustu og íbúðum fyrir eldri borgara, verði áfram gert ráð fyrir almennri verslunar- og þjónustustarfsemi í hluta jarðhæðar húsnæðisins.
Á fundi skipulagsnefndar bókaði Jón Hjaltason óflokksbundinn að hann vildi ekki vera þröskuldur í vegna þeirra framkvæmda sem um ræðir. „Vil þó eindregið mælast til þess að kannað verði hvort setja megi umrædda þjónustu niður vestan Kjarnagötu svo verði hluti lífsgæðakjarna sem þar er fyrirhugaður.“
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista kvaðst í bókun sátt við að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð undir heilbrigðisþjónustu við eldri borgara og gerir ekki athugasemdir við staðsetninguna, „og fagna því að ákvörðun um að slík úthlutun sé tekin eins hratt og raun ber vitni. Ég tel þó óeðlilegt að tekin sé afstaða til úthlutunar lóða til reksturs leiguíbúða á hagnaðargrundvelli án þess að meiri umræða fari fram um það og greiði því ekki atkvæði með ákvörðuninni.“
Heilsuvernd hefur hug á frekari uppbyggingu
Teitur Guðmundsson framkvæmdastjóri Heilsuverndar óskar í bréfi til skipulagsráðs eftir því að fá upplýsingar um þær lóðir og byggingareiti sem til greina koma á Akureyri fyrir þá starfsemi sem um ræðir svo hægt sé að vinna málin hratt og örugglega áfram. Áætlað byggingarmagn fyrir núverandi starfsemi er til er um 3000m2 en rétt að geta átt möguleika á stækkun upp í allt að 5000m2.
„Félagið hefur þessu til viðbótar hug á uppbyggingu þjónustuíbúða og lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara til viðbótar við þá starfsemi sem við þegar sinnum. Félagið er reiðubúið að skoða frekari uppbyggingu á þeim grunni ef rými eða lóðarmöguleikar leyfa eða tengjast enda samræmist það vel stefnu félagsins og áformum um Heilsuvernd Heima,“ segir Teitur í erindi sínu.