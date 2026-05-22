Sjónarsviptir úr bæjarlífinu ef Mömmur og möffins falla niður

„Við vonum innilega að það finnist einhver til að stjórna viðburðinum,“ segir Bryndís Hauksdóttir sem ásamt Sigríði Pedersen hefur haldið um stjórnartauma viðburðarins Mömmur og möffins sem haldin hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Þær hafa verið með viðburðinn á sinni könnu síðastliðinn tvö ár en starfað við hann sem sjálfboðaliðar þar á undan, en hvorug hefur tök á að vera með nú vegna persónulegra aðstæðna.
„Það yrði mikill sjónarsviptir ef Mömmur og möffins fellur niður, þessi viðburður hefur sett skemmtilegan svip á bæjarlífið um langt skeið og mörgum þykir hann ómissandi. Fyrir auðvitað utan að um er að ræða þarft og fallegt verkefni,“ segir Bryndís en Mömmur og möffins gengur út á að baka og selja fallegar bollakökur.
Málefnið mörgum kært
Allur ágóði rennur til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri. Keypt hafa verið ný tæki eða féð nýst til úrbóta sem styrkja þjónustu við mæður og nýbura á Norðurlandi. „Það er málefni sem mörgum er kært og fólk vill gjarnan styðja við.“
Á liðnu sumri voru seldar bollakökur fyrir tæplega 1,7 milljónir. Alls voru bakaðar um 2.800 bollakökur, um 2500 seldust. Bryndís segir að þetta sé bæði mesta magn og sala frá upphafi. Íbúar og starfsfólk á Hlíð fékk að njóta þeirra sem eftir voru. Viðburðurinn hefur skilað umtalsverðum fjármunum til fæðingardeildarinnar undanfarin 15 ár.
Heilmikil vinna en gefandi
Þær Bryndís og Sigríður hafa óskað eftir að aðrir taki nú við keflinu. Örfáar fyrirspurnir hafa borist. „Við höfum því miður ekki fengið mikil viðbrögð,“ segir Bryndís og bætir við að vissulega sé um talsvert stórt verkefni að ræða og mikla vinnu áður en blásið er til leiks. „Þetta er alveg heilmikil vinna rétt áður en salan hefst, það er í mörg horn að líta, þannig að það er gott að tvær konur i það minnsta taki að sér stjórnina. Þetta er mikil viðvera á meðan er verið að baka, mikil samskipti við þá sem að koma, það þarf að útvega sjálfboðaliða og kaupa hráefni og hafa allt klárt þegar hafist er handa. En þetta er mjög skemmtilegt og gefandi á sama tíma. Það skiptir mestu máli.“
Bryndís kveðst vona að einhverjar mömmur séu til í að taka við keflinu svo hægt verði að bjóða upp á viðburðinn nú á komandi sumri.