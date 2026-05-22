Sjónarsviptir úr bæjarlífinu ef Mömmur og möffins falla niður

22. maí, 2026 - 09:43 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bryndís Hauksdóttir og Sigríður Pedersen með Ingibjörgu Jónsdóttur yfirljósmóður á fæðingardeild SAk þegar þær afhentu ágóða af bollakökusölu síðasta sumars. Mynd Vefur Sak

„Við vonum innilega að það finnist einhver til að stjórna viðburðinum,“ segir Bryndís Hauksdóttir sem ásamt Sigríði Pedersen hefur haldið um stjórnartauma viðburðarins Mömmur og möffins sem haldin hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Þær hafa verið með viðburðinn á sinni könnu síðastliðinn tvö ár en starfað við hann sem sjálfboðaliðar þar á undan, en hvorug hefur tök á að vera með nú vegna persónulegra aðstæðna.

„Það yrði mikill sjónarsviptir ef Mömmur og möffins fellur niður, þessi viðburður hefur sett skemmtilegan svip á bæjarlífið um langt skeið og mörgum þykir hann ómissandi. Fyrir auðvitað utan að um er að ræða þarft og fallegt verkefni,“ segir Bryndís en Mömmur og möffins gengur út á að baka og selja fallegar bollakökur.

Málefnið mörgum kært

Allur ágóði rennur til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri. Keypt hafa verið ný tæki eða féð nýst til úrbóta sem styrkja þjónustu við mæður og nýbura á Norðurlandi. „Það er málefni sem mörgum er kært og fólk vill gjarnan styðja við.“

Á liðnu sumri voru seldar bollakökur fyrir tæplega 1,7 milljónir. Alls voru bakaðar um 2.800 bollakökur, um 2500 seldust. Bryndís segir að þetta sé bæði mesta magn og sala frá upphafi. Íbúar og starfsfólk á Hlíð fékk að njóta þeirra sem eftir voru. Viðburðurinn hefur skilað umtalsverðum fjármunum til fæðingardeildarinnar undanfarin 15 ár.

Heilmikil vinna en gefandi

Þær Bryndís og Sigríður hafa óskað eftir að aðrir taki nú við keflinu. Örfáar fyrirspurnir hafa borist. „Við höfum því miður ekki fengið mikil viðbrögð,“ segir Bryndís og bætir við að vissulega sé um talsvert stórt verkefni að ræða og mikla vinnu áður en blásið er til leiks. „Þetta er alveg heilmikil vinna rétt áður en salan hefst, það er í mörg horn að líta, þannig að það er gott að tvær konur i það minnsta taki að sér stjórnina. Þetta er mikil viðvera á meðan er verið að baka, mikil samskipti við þá sem að koma, það þarf að útvega sjálfboðaliða og kaupa hráefni og hafa allt klárt þegar hafist er handa. En þetta er mjög skemmtilegt og gefandi á sama tíma. Það skiptir mestu máli.“

Bryndís kveðst vona að einhverjar mömmur séu til í að taka við keflinu svo hægt verði að bjóða upp á viðburðinn nú á komandi sumri.

  Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

    • 21.05.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

  Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

    • 21.05.2026
    Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag. 

  17 teymi hefja þátttöku í Slipptöku DriftarEA

    • 21.05.2026
    Sautján nýsköpunarteymi hafa hafið þátttöku í Slipptökunni hjá Drift EA. Að sögn Sesselju Ingibjörgu Barðdal, framkvæmdastýru Driftar EA er Slipptakan öflugt verkfæri fyrir frumkvöðla sem vilja taka hugmyndir sínar á næsta stig. Frá þessu segir í tilkynningu.

  Jaxlar stefna til Færeyja

    • 21.05.2026
    Nú í morgun hélt tæplega 40 manna hópur fyrrum sjómanna áleiðis austur á Seyðisfjörð og stefnan er tekin á Færeyjar með Norrænu í kvöld.

  Guðlaugur Aðalsteinsson fyrstur í mark í fyrsta Eyjafjarðarspretthring ársins

    • 21.05.2026
    Í gær fór fram fyrsta hjólamót ársins á Akureyri þegar Pedal.is stóð fyrir hinum skemmtilega Eyjafjarðarspretthring. Keppendur hjóluðu saman austur yfir Leiruveg áður en sjálf keppnin hófst á fljúgandi starti eftir beygjuna fram fjörðinn

  Framsýn varar við brostnum forsendum kjarasamninga: „Stjórnvöld hafa brugðist"

    • 20.05.2026
    Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags fór fram í kvöld, miklar og heitar umræður urðu um kjaramál og yfirlýsingar Seðlabankastjóra fyrr í dag eftir stýrivaxtahækkun bankans. Að mati fundargesta virðist sem það sé mat bankans að verðbólgan og hátt vaxtastig í þjóðfélaginu sé verkalýðshreyfingunni einni að kenna. Ákveðið var að álykta um málið og senda út skýr skilaboð frá fundinum um stöðuna í efnahagsmálum. Að mati fundarmanna eru núverandi kjarasamningar í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Ekki þarf að taka fram að ályktunin var samþykkt samhljóða með lófaklappi.

  Nýr málefnasamningur L-listans Framsóknar og Sjálfstæðisflokks kynntur á morgun fimmtudag

    • 20.05.2026
    L-listinn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn kynna á morgun nýjan málefnasamning flokkanna fyrir komandi kjörtímabil. Kynningin fer fram í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli og hefst klukkan 13:00.

  Bæjarstjóraskipti á Akureyri

    • 20.05.2026
    Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðislfokksins verður næsti bæjarstjóri á Akureyri. Ásthildur Sturludóttir fráfarandi bæjarstjóri á Akureyri segir frá á samfélagsmiðlum að hún láti af störfum um komandi mánaðarmót.
