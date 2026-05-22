HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

22. maí, 2026 - 15:30 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Teresa Sienkiewicz og Hulda Þórey Garðarsdóttir Mynd hsn.is
Teresa Sienkiewicz og Hulda Þórey Garðarsdóttir Mynd hsn.is

Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".

Viðurkenningarnar beina kastljósinu að því mikilvæga og góða starfi sem unnið er á hverjum degi, oft undir álagi og jafnvel án þess að því sé veitt mikil athygli.

Starfsfólk HSN var hvatt til að senda inn tilnefningar en viðmiðin sem notuð voru við mat, voru fagmennska, samvinna, frumkvæði og viljinn til að ganga skrefinu lengra fyrir starfsemina eða samstarfsfólk í sínu starfi. Á annan tug tilnefninga bárust og af þeim voru tvær sem sköruðu fram úr.

Teresa Sienkiewicz, teymisstjóri ræstinga hjá HSN á Sauðárkróki var veitt viðurkenning. Í umsögn kom fram að hún sé afar vandvirk og frábær vinnufélagi sem tekst á við allar aðstæður með mikilli jákvæðni, bros á vör og gleðina að vopni. Hún fær starfsfólk í lið með sér og er drifandi, hjálpsöm og hefur frábær áhrif á starfsmannahópinn. Þá sé afskaplega gott að leita til hennar með allt, stórt sem smátt og í einni tilnefningu var nefnt að hún væri án efa einn allra besti starfsmaður sem HSN hefur haft innan sinna raða.

Þá var Huldu Þóreyju Garðarsdóttur, ljósmóður og deildarstjóra hjá HSN í Þingeyjarsýslum veitt viðurkenning. Í umsögn stendur að Hulda Þórey sé afar öflugur og lausnamiðaður leiðtogi sem hefur með fagmennsku, hlýju og framsýni lagt sig fram um að efla þjónustu, styrkja samstarf og bæta vinnustaðamenningu. Hún hefur verið óþreytandi í að sinna starfsemi heilsugæslna á sínu svæði, oft við krefjandi aðstæður. Með frumkvæði sínu og sýn hefur hún eflt samvinnu milli starfsstöðva HSN og hefur kappkostað við að bæta aðstöðu og aðbúnað sem og lagt ríka áherslu á símenntun og velferð starfsfólks.

Frá þessu segir á hsn.is

Til baka

Nýjast

  • Kæra verðandi bæjarstjórn,

    • 22.05.2026
    Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.

  • HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

    • 22.05.2026
    Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".

  • Sigmar Bjarni ráðinn til Drift EA

    • 22.05.2026
    Sigmar Bjarni Sigurðarson hefur verið ráðinn til starfa hjá Drift EA og mun leiða Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni undir hatti Driftar EA. Verkefnið hefur það að markmiði að tengja frumkvöðla við fyrirtæki og opinbera aðila til að þróa nýjar lausnir og skapa ný tækifæri til nýsköpunar, samstarfs og verðmætasköpunar um land allt. 60 umsóknir bárust um starfið.

  • G listi Grósku og H listi Hörgársveitar mynda meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveit

    • 22.05.2026
    G listi Grósku og H listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveitar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi listar fengu samtals 65,5% atkvæða í nýliðnum kosningum.

  • Guðjón Hauksson skipaður forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

    • 22.05.2026
    Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað Guðjón Hauksson í embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri frá 1. júní næstkomandi til fimm ára. Embættið var auglýst laust til umsóknar 27. febrúar síðastliðinn. Guðjón er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands og hefur gegnt því embætti frá árinu 2017 en áður var hann deildarstjóri sjúkradeildar við sömu stofnun í fjögur ár. Hann hefur m.a. starfað sem sérfræðingur hjá Lyfjagreiðslunefnd, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og sem verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur á Landspítala. Eins og fram kemur í áliti hæfnisnefndar hefur Guðjón öðlast mjög breiða þekkingu á heilbrigðiskerfinu í störfum sínum. Sem forstjóri HSA í nærri áratug hefur hann einnig mikla þekkingu og reynslu af áætlanagerð og fjármálum hins opinbera og á sviði mannauðsmála og stjórnsýslu. Ákvörðun ráðherra er í samræmi við álit ráðgefandi hæfnisnefndar sem mat Guðjón hæfastan umsækjenda til að gegna embættinu.

  • Skipulagsráð býður Heilsuvernd lóð við Borgarmóa

    • 22.05.2026
    Meirihluti skipulagsráðs hefur lagt til að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa án auglýsingar en Heilsuvernd hefur í hyggju að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir eldri borgara, þar á meðal fyrir tímabundnar dvalir, endurhæfingu og leiguíbúðir. Heilsuvernd óskaði eftir að byggja á lóð númer 23 við Þingvallastræti en fékk ekki.

  • Sjónarsviptir úr bæjarlífinu ef Mömmur og möffins falla niður

    • 22.05.2026
    „Við vonum innilega að það finnist einhver til að stjórna viðburðinum,“ segir Bryndís Hauksdóttir sem ásamt Sigríði Pedersen hefur haldið um stjórnartauma viðburðarins Mömmur og möffins sem haldin hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Þær hafa verið með viðburðinn á sinni könnu síðastliðinn tvö ár en starfað við hann sem sjálfboðaliðar þar á undan, en hvorug hefur tök á að vera með nú vegna persónulegra aðstæðna.

  • Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

    • 21.05.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

  • Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

    • 21.05.2026
    Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag. 
Sjá meira