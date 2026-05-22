HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".
Viðurkenningarnar beina kastljósinu að því mikilvæga og góða starfi sem unnið er á hverjum degi, oft undir álagi og jafnvel án þess að því sé veitt mikil athygli.
Starfsfólk HSN var hvatt til að senda inn tilnefningar en viðmiðin sem notuð voru við mat, voru fagmennska, samvinna, frumkvæði og viljinn til að ganga skrefinu lengra fyrir starfsemina eða samstarfsfólk í sínu starfi. Á annan tug tilnefninga bárust og af þeim voru tvær sem sköruðu fram úr.
Teresa Sienkiewicz, teymisstjóri ræstinga hjá HSN á Sauðárkróki var veitt viðurkenning. Í umsögn kom fram að hún sé afar vandvirk og frábær vinnufélagi sem tekst á við allar aðstæður með mikilli jákvæðni, bros á vör og gleðina að vopni. Hún fær starfsfólk í lið með sér og er drifandi, hjálpsöm og hefur frábær áhrif á starfsmannahópinn. Þá sé afskaplega gott að leita til hennar með allt, stórt sem smátt og í einni tilnefningu var nefnt að hún væri án efa einn allra besti starfsmaður sem HSN hefur haft innan sinna raða.
Þá var Huldu Þóreyju Garðarsdóttur, ljósmóður og deildarstjóra hjá HSN í Þingeyjarsýslum veitt viðurkenning. Í umsögn stendur að Hulda Þórey sé afar öflugur og lausnamiðaður leiðtogi sem hefur með fagmennsku, hlýju og framsýni lagt sig fram um að efla þjónustu, styrkja samstarf og bæta vinnustaðamenningu. Hún hefur verið óþreytandi í að sinna starfsemi heilsugæslna á sínu svæði, oft við krefjandi aðstæður. Með frumkvæði sínu og sýn hefur hún eflt samvinnu milli starfsstöðva HSN og hefur kappkostað við að bæta aðstöðu og aðbúnað sem og lagt ríka áherslu á símenntun og velferð starfsfólks.
