Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir á góðu skriði

Mynd er komin á framkvæmdir við Ölduhverfi. Efsta gatan sem sést á myndinni er Bogalda. Í þeirri götu eru fjögur raðhús, tíu einbýli og eitt fjórbýli. Þar fyrir neðan er gatan Suðuralda. Í þeirri götu eru raðhús á tveim hæðum, samtals 25 íbúðir.
Norðurorka, Rarik, Míla og Tengir eru að undirbúa framkvæmdir við veitur í Bogöldu um þessar mundir. Ölduhverfi ehf. hefur lagt drjúgan hluta af fráveitu í stofn-innviði og Bogöldu að fullu.
Verktaka hefjast handa við byggingar í sumar
Alls er gert ráð fyrir að í hverfinu verði 212 íbúðir auk þess sem íbúðarhúsið að Kroppi er þar fyrir.
Lóðir verða auglýstar í á næstunni en Hvammur Fasteignasala mun annast söluna. Framkvæmdir verktaka við fjölbýlishús eiga að hefjast í sumar.
Meginhugmynd deiliskipulags Ölduhverfis er lágreist byggð, uppbrotin og lífleg umvafin grænum svæðum og geirum sem ganga niður hlíðina og tengja það við nærliggjandi svæði. Megin einkenni svæðisins eru tveggja hæða byggð einbýlis-, rað- og fjölbýlishúsa sem raðað er meðfram húsgötum í hlíðinni.