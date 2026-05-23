Að loknum kosningum - takk fyrir okkur!

23. maí, 2026 - 09:00 Sindri S. Kristjánsson
Sindri S. Kristjánsson, bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri
Síðastliðinn laugardag greiddu 1.709 Akureyringar Samfylkingunni atkvæði sitt í kosningum til bæjarstjórnar næstu fjögur árin. Flokkurinn bætti við sig bæjarfulltrúa, fór úr einum slíkum í tvo milli kosninga og bætti við sig u.þ.b. 5% í fylgi. Við erum eini flokkurinn sem fyrir var á fleti í bæjarstjórn Akureyrar sem náði slíkum árangri.

Til ykkar allra sem greiddu Samfylkingunni á Akureyri atkvæði sitt vil ég segja: Hjartans þakkir frá okkur öllum sem buðu fram fyrir Samfylkinguna að þessu sinni. Takk fyrir stuðninginn, því hann er langt því frá sjálfsagður, og takk fyrir öll þau hlýju orð í okkar garð, bæði fyrir kosningar og núna í vikunni sem er að líða.

Við Hanna Dóra tökum því hlutverki sem þið fóluð okkur síðustu helgi alvarlega. Hlutverkinu að halda á lofti áherslum innan bæjarstjórnar um að bærinn okkar byggist upp, vaxi og dafni með áherslu á jöfn tækifæri fyrir öll og að enginn sé skilinn eftir í samfélaginu okkar. Að við séum sterkari saman. Áfram munum við berjast fyrir barnafjölskyldur í bænum, að veita kennurum svigrúm til að gera það sem þeir gera best - að kenna, að húsnæðisuppbygging í bænum sé fyrir alla bæjarbúa, að eldri Akureyringar geti gengið að áhyggjulausu og skemmtilegu ævikvöldi sem vísu og að við horfum til framtíðar með stefnu og plan.

Það fór hins vegar svo að þrír flokkar ákváðu afar fljótt að bindast, að því er virðist, algerlega órjúfanlegum böndum um að mynda saman meirihluta í bæjarstjórn. Tveir þessara flokka töpuðu með einum eða öðrum hætti frá síðustu kosningum. Annar tapaði fylgi, hinn tapaði einum sveitarstjórnarfulltrúa. Þriðji flokkurinn, sem vann stórsigur víða um landinu, náði ekki norður fyrir 20% markið.

En kjósendur hafa aldrei rangt fyrir sér. Þeir hafa valið og nýr meirihluti var sannarlega valinn af meirihluta þeirra sem mættu á kjörstað. Nýjum meirihluta óska ég velfarnaðar í störfum sínum, Akureyringum til heilla. Flest þeirra sem hann skipa þekki ég og af góðu einu, og þau sem ég þekki minna hlakka ég að kynnast í samstarfinu í bæjarstjórn næstu fjögur árin.

Að lokum. Sumarið nálgast óðfluga og bráðum skartar bærinn okkar sínu allra fegursta. Við búum í einu allra besta samfélagi landsins og þó jafnvel víða væri leitað. Gleymum því þó ekki að gæta hvort að öðru.

Góðar stundir.

Sindri S. Kristjánsson

Bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri

