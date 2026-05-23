Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu veitir styrk

23. maí, 2026 - 14:47 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásta Fönn Flosadóttir aðstoðarskólameistari VMA veitti styrknum viðtöku úr hendi Huldu Sædísar Bryngeirsdóttur, formanns verkefna-, þjónustu- og jafnréttisnefndar Zontaklúbbsins Þórunnar hyrnu.

Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu styrkir nemendasjóð VMA um 500 þúsund krónu en upphæðinni er ætlað að styrkja efnaminni stúlkur/konur til kaupa á námsgögnum á skólaárinu 2026/2027.

Þetta er þriðja árið sem Zontaklúbburinn Þórunn hyrna styrkir nemendasjóð VMA. Fyrri ár hefur styrkupphæðunum verið varið til kaupa á tölvum fyrir efnaminni stúlkur/konur. Á komandi skólaári verður, sem fyrr segir, fjármununum varið til kaupa á námsgögnum.

Zontaklúbburinn Þórunn hyrna er hluti af alþjóðahreyfingu Zontakvenna. Tilgangurinn með starfi Zonta er að styðja við konur og stúlkur og vinna að jafnrétti. Þórunn hyrna kemur að slíkum verkefnum hér á landi, m.a. þessu verkefni í VMA, og alþjóðlegum verkefnum.

