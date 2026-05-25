Lokaorðið Klukkan í sundlauginni

25. maí, 2026 - 13:13 Tryggvi Gunnarsson
Tryggvi Gunnarsson á Lokaorðið i blaðinu s.l fimmtudag
Í síðasta pistli mínum skrifaði ég um innviðaskuldir og sviðsmyndir. Gekk sá pistill þó aðallega út á það hvert ég ætlaði að borga mína innviðaskuld. Komst ég að
þeirri niðurstöðu og er ég enn á þeirri skoðun að innviðaskuldin fer í mig sjálfan.

Að stunda sund hefur verið eitt af mínum morgunverkum undanfarin ár, frá því löngu áður en frostlyfting í kringum naflasvæðið hjá fór að myndast hjá mér. Að fara í sund, já
maður segist fara í sund, þó svo að maður syndi lítið sem ekkert og þar af leiðandi ræktar maður ekki líkamann í lauginni, en ég hef verið duglegur við að rækta málbeinið í pottunum. Þar er ég á heimavelli að mínu viti.  Ég er þó ekki viss að allir séu mér sammála.  En mér er alveg sama, ég er eins og ég er.

Í gegnum árin hef ég eignast góða vini sem mæta dag eftir dag til að rækta líkamann eða málbeinið, hvort tveggja er hollt. Vinskapurinn hefur þróast út í það að við höfum stofnað hjólahóp, borðum saman siginn fisk reglulega og ekki má gleyma hinu árlega þorrablóti. Þetta eru gæðastundir með góðum félögum. En að málimálanna, sundlauginni okkar,
þvílíkt mannvirki.

Eflaust skemmtilegasta sundlaug landsins. Rennibrautirnar eru þær vinsælustu á landinu, laugarnar sjálfar frábærar, heitu pottarnir ómótstæðilegir. Það er svo sjarmerandi að sitja í pottinum ræða heimsmálin, bæjarmálin, íþróttir, málefni unga fólksins,málefni eldri borgara, skipulagsmál, umhverfismál, gervihnetti og viðhald á sundlaug Akureyrar - og þá erum við einmitt kominn að máli málanna. Stafræna klukkan í sundlauginni er ekki rétt og hefur ekki verið það svo mánuðum skiptir. Ég hef oft spurt hvort ekki sé hægt að laga þetta. Jú það er ekkert mál, hún endurstillir sig þegar „gervihnötturinn” fer yfir laugina sagði einn starfsmaður við mig fyrir ári síðan. Jú vissulega hefur þetta lagast að hluta, tíminn
er kominn í lag en þegar þetta er skrifað þann 12. maí þá sýnir klukkan að það sé 26. september.Þetta vekur upp spurningar hjá mér, en það er þó aðallega ein spurning sem fer ekki úr hausnum á mér.

Er ekki hægt að enduræsa stafrænu klukkuna með því að slökkva og kveikja á henni eða er það framtíðin að bíða eftir gervihnettinum ?

