Eyjafjarðarsveit Viðbyggingar gamla leikskólann fá nýjan tilgang

Undanfarnar vikur hefur staðið yfir undirbúningur á brottflutningi viðbygginga gamla leikskólans en því verki er nú lokið.
Byggingarnar sem í grunninn voru tilbúnar einingar hafa nú fengið nýjan tilgang og munu þjóna sem starfsmannaaðstaða við svínabúið á Sölvastöðum en svínabúið keypti byggingarnar af sveitarfélaginu fyrr á árinu.
Á næstu dögum og vikum verður gengið frá svæðinu þar sem húsin stóðu. Um þessar mundir stendur einnig yfir ástandsskoðun á þeim byggingunum gamla leikskólans sem eftir standa. Munu þær upplýsingar verða vegnesti í umræðum um framtíðarplön svæðisins.