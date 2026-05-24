Nýir stúdentagarðar við Norðurslóð boðnir út

„Þetta eru sannarlega mikil tímamót fyrir FÉSTA og háskólasamfélagið á Akureyri. Með þessum nýju stúdentagörðum við Norðurslóð er ekki aðeins verið að bæta við húsnæði, heldur skapa umhverfi sem styður betur við námsárangur, félagslíf og líðan nemenda til framtíðar. Verkefnið hefur frá upphafi verið hugsað með það að markmiði að byggja upp nútímalegt, hlýlegt og sjálfbært samfélag fyrir stúdenta, þar sem gæði húsnæðis og nærumhverfis skipta miklu máli,“ segir Jóhannes Baldur Guðmundsson framkvæmastjóri Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri.
FÉSTA hefur óskað eftir tilboðum í byggingu nýrra stúdentagarða við Norðurslóð 3 -5 -7 á háskólasvæðinu á Akureyri Heildarstærð er um 6700 m2. Samtals eru 62 litlar íbúðir og 64 einstaklingsherbergi ásamt stoðrýmum og aðstöðu starfsfólks.
Mikill áhugi fyrir verkinu
„Mjög ánægjulegt er að sjá mjög mikinn áhuga verktaka á þessu verkefni og útboðinu og er ég spenntur fyrir því að sjá hver niðurstaða tilboðanna verða þegar þau verða opnuð í júní,“ segir Jóhannes en helstu verkþættir útboðsins eru jarðvinna, uppsteypa þriggja húsa upp á 4 til 5 hæðir sem og allur frágangur að utan sem innan auk lóðafrágangs.
Jóhannes segir að mikil ánægja ríki nú þegar hönnunarferlinu sé lokið og verkið komið á næsta stig.Samstarfið við Nordic Office of Architecture og aðra hönnuði hafi verið farsælt og niðurstaðan endurspegli bæði metnað og skýra framtíðarsýn fyrir stúdentahúsnæði á Akureyri.
Horfum ekki bara á fermetrana
„Eitt af því sem skiptir okkur miklu máli í þessu verkefni er að horfa ekki eingöngu á fermetrana sjálfa, heldur hvernig umhverfi við erum að skapa fyrir fólk sem er á mikilvægu tímabili í lífi sínu. Stúdentaárin snúast ekki bara um nám heldur líka um öryggi, samfélag, tengslamyndun og að hafa aðstöðu þar sem hægt er að einbeita sér að framtíðinni. Við lögðum áherslu á að hönnunin styðji við það markmið. Að húsnæðið verði hlýlegt, aðlaðandi og falli vel inn í umhverfið á Norðurslóð, á sama tíma og það uppfylli þær kröfur sem nútímastúdentar gera til húsnæðis og sameiginlegra rýma,“ segir Jóhannes.
Nýtt og öflugt stúdentasamfélag
Ég tel að góðir stúdentagarðar geti haft raunveruleg áhrif á líðan, félagslega þátttöku og jafnvel námsárangur nemenda. Þess vegna hefur verið lögð mikil áhersla á að verkefnið sé hugsað út frá mannlegum þörfum, ekki eingöngu tæknilegum kröfum. Það er mjög ánægjulegt að sjá verkefni sem þetta verða að veruleika og það er mikil tilhlökkun hjá FÉSTA að sjá nýtt og öflugt stúdentasamfélag rísa við Norðurslóð.