Hlíðarskóli safnar fyrir barnadeild sjúkrahússins

Miðvikudagurinn 27. maí verður hið árlega góðgerðarhlaup Hlíðarskóla.
Nemendur skólans hlaupa upp og niður heimreið skólans, eina 500 metra og snúa þar við. Hver ferð er því kílómeter og þeir hafa klukkutíma til að fara eins margar ferðir og þeir geta gangandi eða hlaupandi.
Öllum er frjálst að styrkja þessa krakka og fá þá þannig til að leggja enn harðar að sér en þeir gera öllu jafna. Allir sem vilja leggja þeim lið er bent á að senda póst á skólastjórann, Valdimar, á e- mailið valdimar@akmennt.is og fá nánari upplýsingar.
Hægt er að heita á einstaka nemendur eða á nemendur í heild sinni.
Þetta er í fimmta skipti sem nemendur í Hlíðarskóla ákveða að leggja málefnum barna á Akureyri lið. Þeir hafa styrkt félag aðstandendur langveikra barna, krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis, ADHD samtökin í fyrra og fyrir tveimur árum fannst þeim vanta sárlega eitthvað fjölbreyttari leiktæki á skólalóðina og söfnuðu þá fyrir þeim.
Þetta er ótrúlega gott framtak hjá krökkunum og þeir bíða spenntir eftir þessu hlaupi á vorönninni.
Við hvetjum bæði fólk og fyrirtæki að leggja krökkunum lið. Þetta gefur þeim gríðarlega mikið.
Hlíðarskóli í Skjaldarvík, rétt utan Akureyrar, sérskóli fyrir nemendur sem þurfa annað námsumhverfi en almennir skólar bjóða upp á, ætlar enn eitt árið að standa fyrir góðgerðarhlaupi.
