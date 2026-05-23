Tónasmiðjan býður til afmælisveislu

Tónasmiðjan heldur upp á 20 ára starfsafmæli annan í hvítasunnu, 25. maí á Fosshótel Húsavík. Vikublaðið ræddi við stofnanda Tónasmiðjunnar, Elvar Bragason en hann lofar sannkallaðri tónlistarveislu.
Tónasmiðjan tók til starfa eftir samtal Önnu Soffíu Halldórsdóttur og Elvars árið 2006 og hefur verið starfandi síðan, bæði sunnan og norðan heiða.
Sá þörfina fyrir skapandi starf
„Árið 2006 sáum við Anna Soffía þörfina fyrir skapandi sumarstarf fyrir ungt fólk og störtuðum Tónasmiðjunni hér á Húsavík og héldum henni gangandi saman í rúmt ár. Ég flutti svo í höfuðborgina og fljótlega eftir að ég kom þangað opnaði ég Tónasmiðjuna þar og var hún starfandi þar í 10 ár. Árið 2017 opnuðum við frænka mín Harpa Steingrímsdóttir Tónasmiðjuna svo aftur hér á Húsavík,“ segir Elvar en aðspurður segist hann alveg hafa séð fyrir sér árið 2006 að Tónasmiðjan ætti eftir að verða 20 ára.
Anna Soffía Halldórsdóttir mun þenja nikkuna en hún stofnaði Tónasmiðjuna ásamt Elvari á sínum tíma árið 2006
„Já af hverju ekki, ég sá það alveg fyrir mér og hversu þarft þetta verkefni er og hefur alltaf verið. Fjölmargir hafa farið í gegnum Tónasmiðjuna og fengið styrk inn í sitt líf,“ segir hann.
Nýtur þess að sjá börnin blómstra
Elvar hefur unnið gríðarlega mikið og óeigingjarnt starf fyrri samfélagið á þessum árum og virðist ekkert vera hægja á. „Það sem drífur mig áfram er að sjá börn og unglinga blómstra í starfinu og gefa þannig af okkur út í samfélagið,“ segir Elvar einlægur og bætir við að starfið sé ótrúlega gefandi.
„Það sem mér hefur alltaf fundist mest gefandi í starfi Tónasmiðjunnar er það að upplifa sigrana hjá unga fólkinu okkar. Sjá þegar þau koma fyrst til okkar, fylgjast með ferlinu þeirra og sjá þau taka rosalegum framförum. Að lok hvers verkefnis standa þau svo á sviðinu og syngja eða spila fyrir framan fjölmarga gesti. Tónasmiðjan er gefandi samfélagsverkefni með forvarnargildi sem virkar og hjálpar,” útskýrir Elvar.
Stundum verið brekka
En það hefur ekki bara verið dans á rósum að halda úti þessu göfuga starfi, nema við teljum með þegar stigið er niður á hvassa þyrnana. „Já, ég hef mætt hindrunum og þá sérstaklega er varðar húsnæði undir starfsemina. Á þessum árum höfum við flutt starfsemina fjórum sinnum bara hér á Húsavík og tók það stundum mikið á. Slíkt tekur orkuna frá því að sinna því sem raunverulega skiptir máli og starfið snýst um en ekki að hafa áhyggjur af því hvar við verðum næstu mánuðina og hvernig við tryggjum það að borga leigu. Bærinn hefur ekki mikið verið að styrkja okkur og finnst mér það miður því starfið er fyrir löngu búið að sýna og sanna gildi sitt. Ég get með sanni sagt að starf Tónasmiðjunnar hefur bjargað mannslífum. Við vitum að það finna sig ekki allir í íþróttum og hefðbundnu félags- og tómstundastarfi og þurfa á Tónasmiðjunni að halda. Ég vildi óska þess að ég hefði haft aðgang að svona starfsemi þegar ég var yngri því það eru alltof margir sem verða út undan í kerfinu vegna skorts á svona tækifærum. Fyrir ungt fólk að fá innsýn og reynslu í því hvað það er mikilvægt að gefa af sér og hvað það gefur fólki mikla hugarró eins og öll afþreying tengd sköpun gerir er svo dýrmætt fyrir framtíðina. Ef eitthvað er forvörn sem virkar er það starf eins og Tónasmiðjan,“ segir Elvar.
Þrátt fyrir hindranir og visst mótlæti hefur Elvar aldrei látið deigan síga heldur ótrauður áfram og eflist heldur en hitt.
„Ég hef ekki hugsað um að hætta þessu, því ástríða mín fyrir þessu starfi er svo mikil og mun ég svo sannarlega halda áfram og berjast fyrir mitt fólk,“ segir hann og bætir við að þakklæti sé honum ofarlega í huga eftir öll þessi ár.
Þakklátur á þessum tímamótum
„Þakklæti er það sem stendur upp úr á þessum tímamótum. Þakklæti fyrir allt það góða fólk sem við höfum unnið með og fyrir þann meðbyr sem ég finn gagnvart starfinu hjá almenningi. Þakklæti fyrir einstaklinga, félagasamtöka og fyrirtækja sem hafa styrkt Tónasmiðjuna, keypt af okkur varning og hvatt okkur áfram með því að mæta á viðburði. Einnig hefur kirkjan stutt okkur mikið en hún kom færandi hendi með húsnæði til leigu fyrir starfsemina og erum við henni afar þakklát fyrir það,“ segir Elvar og bætir við að á undanförnum árum hefur Tónasmiðjan styrkt góð málefni á landsvísu um rúmlega 8 milljónir króna.
Lofar gríðarlegri veislu
Þá segir Elvar að á mánudag verði boðið upp á mikla tónlistarveislu og að ekkert verði til sparað. „Fullkomið ljósakerfi, hljóðkerfi með flottum hljóðmanni sem hefur verið með okkur undanfarin ár en það er okkar frábæri Eyþór Alexander og fyrirtæki hans HljóðAK. Að þessu sinni ætlum við að halda tónleikana okkar á Fosshóteli Húsavík á annan dag hvítasunnu kl. 20 og er mikil tilhlökkun í hópnum. Það er gaman að segja frá því að á tónleikunum munu koma fram einstaklingar sem voru í okkar fyrstu hópum fyrir 20 árum síðan,“ segir Elvar fullur tilhlökkunar og bætir við að undirbúningur undir veisluna gangi vonum framar.
„Núna aðeins örfáar æfingar eftir. Gaman að sjá hvað allir eru staðráðnir í því að gefa sig alla í verkefnið og sýna hversu mögnuð við erum. Heiðursgestir okkar að þessu sinni eru þau Diddú eða Sigrún Hjálmtýsdóttir og Stebbi Jak. Miðað við það þá er prógrammið allskonar; kraftmikið rokk, hugljúfar perlur og allt þar á milli, sem sagt metnaðarfull dagskrá. Hópurinn okkar telur núna um 30 manns á öllum aldri frá 10-75 ára. Þetta verður frábær upplifun fyrir alla,“ segir Elvar Bragason, stofnandi Tónasmiðjunnar að lokum.
Frá tónleikum Tónasmiðjunar í Húsavíkurkirkju